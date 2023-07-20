В Китае представят на выходных.

ASUS планирует выпустить в Китае новую линейку комплектующих Evangelion в стилистике одноимённого японского аниме-сериала в жанре «меха», сообщает VideoCardz со ссылкой на объявление компании на платформе bilibili. Новая линейка не будет ограничиваться видеокартами, на тизере, который «проявили» энтузиасты, присутствует корпус, материнская плата, блок питания, система охлаждения для процессора, а также игровая периферия и держатель для видеокарты.





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В предыдущей (пока ещё актуальной) серии Evangelion было больше устройств, в частности, монитор, контейнер для внешнего твердотельного накопителя, коврик для мыши, роутер, футболки и т.д., но не исключено, что новая линейка расширится со временем. Также ASUS выпускала другую тематическую серию с роботами — Gundam.

Судя по всему, материнская плата Evangelion будет основана на популярной и продвинутой модели ASUS ROG Z790 Maximus Hero, а видеокарта — на одной из моделей NVIDIA GeForce RTX 40 с конструкцией ROG Strix. В планах ASUS представить новинки на предстоящем мероприятии Bilibili World, которое состоится в эти выходные.