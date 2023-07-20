Но специалисты всё равно прогнозируют рост абсолютного энергопотребления.

На неделе Samsung объявила о завершении разработки графической памяти GDDR7 со скоростью 32 Гбит/с и переходу к проверочным испытаниям вместе со своими ключевыми клиентами. Главный редактор ресурса AnandTech Райан Смит (Ryan Smith) выяснил дополнительные технические подробности, так для производства GDDR7 компания Samsung использует тот же технологический процесс, что и для своих самых быстрых чипов GDDR6 (24 Гбит/с) — это D1z с применением литографии в жёстком ультрафиолете (EUV). Таким образом, Samsung добилась 20% повышения энергоэффективности без перехода на новую технологию производства.

Чип памяти GDDR7 первого поколения обеспечивает скорость передачи данных 32 Гбит/с при напряжении 1,2 В. Это ощутимое улучшение, по сравнению с GDDR6, которая работает при напряжении до 1,35 В. Однако специалисты AnandTech считают, что при 33% увеличении пропускной способности на той же технологии производства повышения эффективности на 20% будет недостаточно, чтобы абсолютное энергопотребление GDDR7 памяти стало меньше, чем у GDDR6. В AnandTech ожидают увеличения общего энергопотребления примерно на 7%.

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Для устройств с более жёсткими требованиями к энергопотреблению Samsung разработала специальную версию GDDR7, которая работает при напряжении 1,1 В. Спецификации таких чипов не разглашаются, по предположениям, их скорость будет ближе к уровню GDDR6.