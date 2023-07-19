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Samsung Electronics сообщила о завершении разработки видеопамяти GDDR7 32 Гбит/с
Пропускная способность вырастет до 1,5 ТБ/с.

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Компания Samsung Electronics накануне объявила о завершении разработки памяти GDDR7, её тестирование на оборудовании ключевых клиентов планируется начать уже в этом году. Скорость передачи данных на контакт первых микросхем GDDR7 от Samsung достигает 32 Гбит/с, что позволит повысить пропускную способность до 1,5 ТБ/с. Для примера, 384-битная память GDDR6X 21 Гбит/с в NVIDIA GeForce RTX 4090 обеспечивает пропускную способность около 1,008 ТБ/с, при той же шине применение GDDR7 32 Гбит/с повысит пропускную способность примерно до 1,536 ТБ/с, объясняют специалисты Tom’s Hardware.

Источник: Samsung Electronics

Память GDDR7 использует модуляцию PAM3 с тремя различными сигнальными уровнями, что позволяет передавать три бита данных за два цикла. Этот механизм эффективнее двухуровневого NRZ, используемого в GDDR6. Однако специалисты отмечают, что сигналы PAM3 могут быть более восприимчивы к помехам, их сложнее генерировать и декодировать, что требует дополнительных затрат энергии. Тем не менее, Samsung заявляет, что в сравнении с GDDR6 новая память на 20% энергоэффективнее, также компания разработала микросхемы с пониженным рабочим напряжением для устройств с более строгими требованиями к энергопотреблению. А чтобы свести к минимуму тепловыделение, для микросхем применяется эпоксидный формовочный компаунд с высокой теплопроводностью, в итоге тепловое сопротивление на 70% ниже, по сравнению с GDDR6.

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Компания не сообщает сроки начала массового производства, но Юнчхоль Бэ (Yongcheol Bae), исполнительный вице-президент группы планирования продуктов памяти в Samsung Electronics, заявил: «Графическая память нового поколения DRAM будет выведена на рынок в соответствии с потребностями отрасли, мы планируем сохранить своё лидерство в этой области». Память GDDR7 планируется использовать в решениях для рабочих станций, компьютеров и игровых консолей, а также в области ИИ, высокопроизводительных вычислений и беспилотных транспортных средствах. Специалисты допускают, что применение GDDR7 можно ожидать в потребительских видеокартах следующего поколения.

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#видеокарты #samsung #samsung electronics #видеопамять #gddr7
Источник: news.samsung.com
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