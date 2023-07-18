Произведён неизвестной компанией, судя по спецификациям, основан на мобильном GPU.

Мощность современных видеокарт начального и среднего сегмента сравнительно невысока, а производительности в большинстве случаев хватает даже для высококлассных игр — это позволяет создавать компактные игровые сборки. Для Mini-ITX сборок выбор видеокарт шире, чем для систем в тонких корпусах, но и здесь ситуация меняется, так стало известно, что Gigabyte готовит низкопрофильную NVIDIA GeForce RTX 4060, это новый уровень производительности в данном формате. При желании игровой низкопрофильный вариант можно поискать на китайских торговых площадках, например, специалисты Tom’s Hardware нашли низкопрофильную 65-ваттную RTX 3050 без дополнительного питания на JD.com, но покупать такое исполнение рискованно.

Во-первых, цена видеокарты в 1999 китайских юаней (278 долларов США) кажется слишком высокой, во-вторых, её производитель неизвестен, а конструкция системы охлаждения может вызывать некоторые сомнения: однослотовый радиатор с небольшим вентилятором. Несмотря на свой формат, поставляется карта с полноразмерной задней панелью и в описании нет информации о наличии сменной низкопрофильной панели. Дальше интереснее, в спецификациях указано, что используемый для этой видеокарты графический процессор предлагает 2048 ядер CUDA, в варианте для настольной версии RTX 3050 активно 2560 ядер, а значит перед нами решение на базе графического процессора от мобильной RTX 3050. Ожидаемо, частоты GPU ниже и используются более медленные чипы памяти 12 Гбит/с.