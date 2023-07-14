Вот это поворот. Дополнительное питание на карте присутствует.

Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4060 требуют очень мало энергии, официальный максимальный TGP составляет 115 Вт. Хотя рецензенты отмечали, что реальное энергопотребление чуть выше и порой достигает 120…130 Вт, такая видеокарта кажется идеальным кандидатом в компактный игровой ПК. Большинство представленных RTX 4060 оснащены двух-вентиляторными системами охлаждения, есть одно-вентиляторные Mini-ITX варианты, а как насчёт низкопрофильного? Будет! Низкопрофильную RTX 4060 готовит компания Gigabyte, сообщает ресурс VideoCardz.

Кроме того, что перед нами первое низкопрофильное исполнение GeForce RTX 4060, похоже, что это первая подобная видеокарта с тремя вентиляторами и дополнительным 8-контактным питанием. Хотя в длину она больше Mini-ITX вариантов, в типичных тонких корпусах места должно хватить, главное, что это низкопрофильный вариант.

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Подробностей о конструкции радиатора системы охлаждения нет, но очевидно, что это не простой алюминиевый брусок, а радиатор из тонких рёбер, возможно, даже из нескольких сегментов, в прорези просматривается тепловая трубка. При компактных размерах компании удалось разместить все четыре видеовыхода на задней панели. В VideoCardz не уточняют, как скоро модель появится в продаже.