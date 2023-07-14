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Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4060 требуют очень мало энергии, официальный максимальный TGP составляет 115 Вт. Хотя рецензенты отмечали, что реальное энергопотребление чуть выше и порой достигает 120…130 Вт, такая видеокарта кажется идеальным кандидатом в компактный игровой ПК. Большинство представленных RTX 4060 оснащены двух-вентиляторными системами охлаждения, есть одно-вентиляторные Mini-ITX варианты, а как насчёт низкопрофильного? Будет! Низкопрофильную RTX 4060 готовит компания Gigabyte, сообщает ресурс VideoCardz.
Кроме того, что перед нами первое низкопрофильное исполнение GeForce RTX 4060, похоже, что это первая подобная видеокарта с тремя вентиляторами и дополнительным 8-контактным питанием. Хотя в длину она больше Mini-ITX вариантов, в типичных тонких корпусах места должно хватить, главное, что это низкопрофильный вариант.
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Подробностей о конструкции радиатора системы охлаждения нет, но очевидно, что это не простой алюминиевый брусок, а радиатор из тонких рёбер, возможно, даже из нескольких сегментов, в прорези просматривается тепловая трубка. При компактных размерах компании удалось разместить все четыре видеовыхода на задней панели. В VideoCardz не уточняют, как скоро модель появится в продаже.