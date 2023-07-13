Стоимость сократили за счёт уменьшения подсветки до минимума и других изменений в дизайне.

Компания ASRock объявила о выходе материнских плат Intel Z790 и AMD B650E в серии под названием Taichi Lite. Эти платы являются аналогами тех, что представлены в оригинальной серии Taichi, все основные характеристики и возможности остались прежними. Разница заключается во внешнем виде, минимум подсветки и другие косметические изменения позволили сделать платы флагманского уровня более доступными для покупателей. Внимание в серии Taichi Lite сосредоточено исключительно на наборе возможностей, производительности и долговечности, отмечает производитель.

Обе материнские платы Intel Z790 и AMD B650E в серии Taichi Lite оснащены 24-фазным VRM, поддерживают PCIe Gen 5 для видеокарт и твердотельных накопителей M.2, предлагают широкие возможности ввода-вывода, включая разъёмы USB4. Кроме этого, Z790 Taichi Lite поддерживает быструю зарядку мощностью 60 Вт для смартфонов, планшетов и ноутбуков.