Официально об этом не сообщалось.

Christian Wiediger, Unsplash

Технология масштабирования видео в веб-браузере NVIDIA RTX Video Super Resolution (VSR), официально доступная изначально только на нескольких Chromium-браузерах, появилась Mozilla Firefox, сообщает Wccftech со ссылкой на пользователя Reddit под псевдонимом T0biasCZE. Пользователь не уточнил версию браузера, но судя по комментариям, VRS работает в «ночной» сборке Firefox Nightly 117. Сразу стоит отметить, что ни Mozilla, ни NVIDIA официально об этом не сообщали, вероятно, разработка продолжается и сейчас VRS может работать ещё не так, как нужно. Тем не менее, включить поддержку масштабирования в браузере можно с помощью настройки gfx.webrender.super-resolution.nvidia на служебной странице about:config .

VSR опирается на алгоритмы искусственного интеллекта и тензорные ядра видеокарт NVIDIA RTX, но на сегодняшний день поддержка заявлена только для серий GeForce RTX 40 и 30. Представители компании заявляли, что на картах RTX 20 поддержка появится позже, но пока новой информации об этом не появилось. Также VRS поддерживает популярный и открытый медиа-плеер VLC.