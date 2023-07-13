Компания расширяет ассортимент моделей.

Компания Acer выпустила новые видеокарты в фирменном исполнении Predator BiFrost — это AMD Radeon RX 7600 и Intel Arc A750, сообщает VideoCardz, до этого в серию входила только флагманская модель Intel Arc A770 с 16 ГБ видеопамяти, модель A750 компания выпускала в более простом дизайне с центробежным вентилятором в системе охлаждения. В случае Predator BiFrost компания комбинирует центробежный и осевой вентилятор, что является очень необычным решением, но как ранее показали тесты YouTube канала Gamers Nexus, Intel Arc A770 в данном исполнении выполнена качественно и система охлаждения справляется со своей задачей.

Модель Predator BiFrost Radeon RX7600 OC. Источник: Acer

Ранее стало известно о серьёзных намерениях Acer в отношении выхода на рынок видеокарт, в компании готовят очень необычные и продвинутые варианты флагманских моделей AMD и NVIDIA, в последнем случае был продемонстрирован внушительный прототип GeForce RTX 4090 с моноблочной и компактной жидкостной системой охлаждения, которая полностью устанавливается на видеокарту.

реклама

Новинки были замечены на тайваньском сайте Acer, в списке присутствуют модели Predator BiFrost Radeon RX7600 с заводским разгоном OC и без него, а также Predator BiFrost Intel Arc A750 OC. Стартовые цены с учётом скидок 8990, 8490 и 7990 тайваньских долларов соответственно, без скидок цены выше на 12…17%.