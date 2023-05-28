А также продвинутый вариант видеокарты Radeon RX серии 7000 — компания собирается выйти в сегмент флагманских ускорителей

Constant Loubier, Unsplash

Компания Acer в прошлом году представила свои первые потребительские видеокарты для розничной продажи, ими стали модели Intel Arc A770 и A750. Особенно выделялся старший вариант, для которого инженеры Acer разработали необычное охлаждение, сочетающее центробежный и осевой вентиляторы. Похоже, это была только разминка, коллектив Gamers Nexus побывал в штаб-квартире Acer и выяснил, что компания собирается выпустить свои варианты флагманских видеокарт AMD и NVIDIA нового поколения, для которых разрабатываются продвинутые системы охлаждения. Прототипы уже есть и больше всего удивляет GeForce RTX 4090, оснащённая жидкостной системой охлаждения без внешнего радиатора.

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Система охлаждения с радиатором шириной около 22,4 см, вентиляторами, насосами и другими вспомогательными элементами в виде единого блока устанавливается на видеокарту. При этом конструкция получается сравнительно компактной, в таком исполнении GeForce RTX 4090 занимает три слота расширения, не больше аналогов с воздушным охлаждением. Контакт с графическим процессором и чипами памяти осуществляется через крупную медную пластину, также реализован теплоотвод от цепей питания.

Другой видеокартой была неназванная модель Radeon RX 7000 серии, в данном случае применялось уже классическое воздушное охлаждение с крупным радиатором и тремя вентиляторами. Прототип видеокарты выглядит отлично, дизайн интересный и внушает доверие.

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