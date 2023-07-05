Это должно повысить безопасность эксплуатации.

Ryutaro Uozumi, Unsplash

Накануне появились новости о подготовке замены неоднозначному разъёму 12VHPWR, на некоторых блоках питания уже замечен новый 12V-2×6, хотя стандарт PCI SIG ещё не выпущен. Среди отличий нового разъёма укороченные сигнальные контакты, удлинённые силовые контакты и более широкий диапазон мощности от 150 до 600 Вт. Об этом сообщал немецкий специалист Игорь Валлоссек (Igor Wallossek), сегодня он же обнаружил, что некоторые изменения в конструкции 12VHPWR разъёмов на новых видеокартах NVIDIA уже произошли.

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Рассматривая модель GeForce RTX 4070 Founders Edition (FE) специалист заметил, что сигнальные контакты в разъёме 12VHPWR короче, чем на RTX 4080 FE. Однако это не новый разъём, а несколько доработанная версия 12VHPWR. Вчера объяснялось, что 12VHPWR разъёмы будут маркировать H+, в то время как 12V-2×6 получат маркировку H++. Специалист дополнительно сравнил две видеокарты от компании MSI, RTX 4080 и RTX 4070 Gaming X Trio, последняя тоже оснащается 12VHPWR разъёмом с укороченными контактами.

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Считается, что укороченные сигнальные контакты повысят безопасность эксплуатации. В большинстве случаев оплавление разъёмов 12VHPWR происходит, когда разъём подключён не до конца, в таком случае связь по укороченные контактам теряется раньше и питание на видеокарту не подаётся.