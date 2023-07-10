Производительность на уровне старшего Ryzen 5 7600.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

На прошлой неделе стало известно о подготовке компанией AMD нового, ещё более доступного процессора для платформы AM5. Это 6-ядерный и 12-поточный Ryzen 5 7500F, который отличается от модели 7600 отсутствием интегрированной графики и меньшими рабочими частотами. О появлении новинки в базе данных результатов Geekbench 6.1.0 сообщают специалисты ресурса Wccftech, процессор набрал в однопоточном бенчмарке 2782 балла и 13323 балла в многопоточном, работая на материнской плате ASUS TUF Gaming A620M-Plus WiFi с оперативной памятью DDR5-6000.

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Это достойные результаты, которые даже выше средних показателей Ryzen 5 7600X и 7600. Однако есть нюанс, Geekbench сравнительно недавно перешёл на версию 6, оценки изменились и, вероятно, новых результатов всё ещё меньше, чем старых, поэтому погрешность при сравнении новых оценок со средними по базе может быть большой. Тем не менее, среди свежих результатов Ryzen 5 7600 встречаются однопоточные оценки вплоть до 2878 баллов и многопоточные до 13419 баллов, иными словами, 7500F должен быть чуть медленнее, до 4%, хотя всё зависит от многих факторов, включая доступность настроек PBO.

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Процессоры AMD Ryzen 5 7500F уже появляются в списках поддержки материнских плат различных производителей, в частности ASUS и MSI, сообщает ComputerBase. Базовая частота процессора составляет 3,7 ГГц, объём кэш-памяти и теплопакет идентичен модели 7600.