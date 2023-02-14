Бенчмарк Geekbench наверняка известен многим, он регулярно упоминается в новостях, поскольку открытая база результатов Geekbench является источником различных интересных находок. Сегодня разработчики бенчмарка объявили о выходе значительного обновления Geekbench 6.
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Цель выпуска новой версии — учёт потребностей современного пользователя и развития технологий за последние годы. В Geekbench 6 улучшены и разработаны новые тесты с реальными сценариями использования: размытие фона видеоконференций, применение фильтров к изображениям на сайтах социальных сетей, обнаружение и выделение объектов на фотографиях с помощью моделей машинного обучения, удаление лишних объектов, анализ и преобразование теста с помощью различных автоматизированных сценариев. Также были обновлены используемые в тестированиях наборы данных, фотографиям повысили разрешение, навигационные карты увеличили, документы усложнили, выросло количество файлов, их размер.
Был изменён подход в многоядерных тестах, вместо отдельных задач для каждого ядра теперь процессору назначается одна общая задача — это повышает релевантность тестов и лучше подходит для измерения производительности гетерогенных процессоров с разнородными ядрами.
Geekbench 6 остаётся бесплатным для личного использования, а на Pro версию компания делает скидку в 20% до 28 февраля. Подробнее обо всех изменениях можно узнать на официальном сайте.
- Источники
- Geekbench, Primate Labs