Больше кэша и новые конфигурации для некоторых сегментов моделей.

Судя по всему, следующее поколение настольных процессоров Intel будет состоять только из обновлённых процессоров Raptor Lake Refresh (R), на мобильных платформах будут сочетаться несколько семейств, как совершенно новые Meteor Lake, так и обновлённые Raptor Lake R, если верить недавним слухам. Причём именно Raptor Lake R предложит на мобильной платформе больше всего ядер.

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Можно предположить, что существенного увеличения производительности обновление не принесёт, однако это не так. Во-первых, частотный потенциал процессоров высок, в начальном и среднем сегменте есть большой запас, что позволяет существенно увеличивать производительность в этих сегментах только за счёт увеличения частот. Во-вторых, у Intel якобы есть в запасе цифровой регулятор напряжения DLVR, который был реализован в Raptor Lake, но потом отключён, с его помощью можно улучшить эффективность и ещё больше увеличить частоты. В-третьих, часть серии Intel Core 13-го поколения ближе к семейству Alder Lake, хотя и называется Raptor Lake, старые процессоры в новой обёртке можно отличить по объёму кэш-памяти 2-го уровня у производительных P ядер: Alder Lake предлагает 1,25 МБ на ядро, а Raptor Lake — 2 МБ. В новом поколении все процессоры могут иметь отношение к семейству Raptor Lake и для мобильной линейки это подтверждает инсайдер Golden Pig Upgrade Pack (кит. 金猪升级包), сообщает Wccftech.

По информации инсайдера, в будущей серии Raptor Lake R-HX откажутся от использования кристаллов с конфигурацией 8P+8E и 6P+0E, т.е. кристаллов Alder Lake. Якобы использовать будут только кристалл 8P+16E, отключая ядра и кластеры ядер для формирования всего ассортимента моделей. Таким образом, кроме увеличения частот в начальном и среднем сегменте с процессорами Core i5 и i7, новое поколение предложит больше кэш-памяти и новую конфигурацию 8P+12E. Старшие модели Core i9, где и так все ядра были активны, по слухам, нарастят частоты, прибавка ожидается вплоть до 200 МГц.

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