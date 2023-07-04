Появился новая функция блокировки расширений на некоторых веб-сайтах.

Релизы веб-браузера Firefox с расширенным сроком поддержки ESR (Extended Support Release) переводятся на новую базовую версию — это значительное обновление со 102 версии до 115, сообщает gHacks. Нужно отметить, что Firefox 115 ESR является последней версией веб-браузера для Windows 7, 8 и 8.1 — пользователи этих устаревших систем будут получать обновления безопасности до сентября 2024 года. Также это актуально для пользователей устройств Apple под управлением macOS 10.12, 10.13 и 10.14.

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Начало развёртывания автоматических обновлений Mozilla Firefox 115 и 115 ESR запланировано на сегодня, Firefox 102 ESR получит ещё два обновления, прежде чем Firefox 115 ESR станет единственным выпуском с расширенной поддержкой.

Среди пользовательских улучшений и нововведений специалисты отмечают следующие:

Внедрена система блокировки расширений на определённых сайтах. Новая возможность подробно не задокументирована, судя по всему, это новая мера защиты, которая будет блокировать непроверенные Mozilla расширения браузера на некоторых сайтах. Отключить нововведение можно с помощью параметра extensions.quarantinedDomains.enabled на странице расширенных настроек about:config .

на странице расширенных настроек . Интерфейс импорта данных из других браузеров был оптимизирован, появилась возможность импорта платёжных данных из браузеров на базе Chromium

Firefox в системах Linux теперь использует возможности аппаратного декодирования видео графических ускорителей Intel. А для воспроизведения видео на системах без поддержки кодека H264 в Firefox снова будет использоваться подключаемый модуль Cisco OpenH264.

Пользователи Windows с низкопроизводительными USB-адаптерами Wi-Fi и отключённой геолокацией теперь могут одобрять геолокацию в каждом конкретном случае без опасений вызвать нестабильность сети.

Поля ввода паролей поддерживают операции отмены и повтора.

В Linux щелчок средней кнопкой мыши по кнопке новой вкладки загружает сайт, адрес которого находится в буфере обмена, либо, если в буфере находится простой текст, выполняется поисковый запрос в новой вкладке.

Темы оформления Firefox «Расцветки» будут перенесены в расположение этих же тем в репозитории расширений Mozilla.

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Информация об исправлениях уязвимостей появится после выхода обновлений на сайте Mozilla.