В обновлениях за июль положительных изменений не ждут.

Похоже, в Windows 11 уже несколько месяцев существует проблема, которая приводит к резкому снижению скорости работы твердотельных накопителей при интенсивных нагрузках. Об этом сообщают специалисты Windows Latest со ссылкой на жалобы пользователей в различных сообществах — скорость накопителя может снизиться в два раза и более.

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Впервые о проблеме заговорили после мартовских накопительных обновлений, надежды на исправление в последующих выпусках не оправдались, в обновлениях за июнь и, судя по всему, будущих обновлениях за июль ничего в этом отношении не изменилось. Судя по всему, проблема не широко распространена, что усложняет выявление её причин, более того, в Microsoft её ещё не зарегистрировали, хотя специалисты компании подтверждают получение жалоб от пользователей.

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В Windows Latest перечисляют следующие накопительные обновления, которые потенциально могут привести к снижению скорости работы накопителя: KB5027303, KB5027231, KB5026372, KB5025239, KB5023778 и KB5023706 — данный список не включает предстоящее июльское обновление. Удаление перечисленных обновлений помогло пользователям восстановить скорость накопителя.