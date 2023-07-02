Днями ранее в разделе спецификаций на сайте AMD заметили интересную деталь, в серии процессоров Ryzen 7040U используются два кристалла с разными размерами. Площадь кристалла старших моделей составляет 178 мм2, а младших — 137 мм2. По ряду предположений, меньший кристалл относится к Phoenix 2 (PHX2) — ответвление от основной серии Phoenix (PHX), где может использоваться гетерогенная архитектура с ядрами Zen 4 и Zen 4C. Доказательств этого пока нет, однако применение кристаллов разного размера в этой серии подтверждается, это не опечатка. Сравнительное фото опубликовал китайский блогер Golden Pig Upgrade Pack (кит. 金猪升级包), сообщает VideoCardz.
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На изображении видно, что PHX2 (справа) использует тот же корпус FP7, что и процессор в основной линейке PHX. К слову, PHX существуют и в более крупном корпусе FP8, такие процессоры предлагают ряд дополнительных возможностей. Считается, что размеры PHX2 удалось сократить не только за счёт предполагаемого применения более плотных ядер Zen 4C, но и за счёт уплотнения интегрированной графики, в которой только 4 вычислительных блока, вместо 12. Ожидается, что данные изменения скажутся не только на размерах, улучшится энергоэффективность.
Кристалл меньшего размера используется для процессора AMD Ryzen 3 7440U, также, по слухам, существует меньшая версия Ryzen 5 7540U. Ноутбуки с этими процессорами ещё не появились на рынке, но, судя по фото, отгрузка OEM производителям уже идёт.