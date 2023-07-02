Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Появилось сравнительное фото разных кристаллов процессоров AMD Phoenix и Phoenix 2
По предположениям, в меньшем кристалле используют ядра Zen 4C.
рекомендации
Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
MSI Gaming 4060 Ti на 6000р дешевле 3060 Ti
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз
-30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
-20000р на 4080 MSI Suprim X

Днями ранее в разделе спецификаций на сайте AMD заметили интересную деталь, в серии процессоров Ryzen 7040U используются два кристалла с разными размерами. Площадь кристалла старших моделей составляет 178 мм2, а младших — 137 мм2. По ряду предположений, меньший кристалл относится к Phoenix 2 (PHX2) — ответвление от основной серии Phoenix (PHX), где может использоваться гетерогенная архитектура с ядрами Zen 4 и Zen 4C. Доказательств этого пока нет, однако применение кристаллов разного размера в этой серии подтверждается, это не опечатка. Сравнительное фото опубликовал китайский блогер Golden Pig Upgrade Pack (кит. 金猪升级包), сообщает VideoCardz.

реклама

На изображении видно, что PHX2 (справа) использует тот же корпус FP7, что и процессор в основной линейке PHX. К слову, PHX существуют и в более крупном корпусе FP8, такие процессоры предлагают ряд дополнительных возможностей. Считается, что размеры PHX2 удалось сократить не только за счёт предполагаемого применения более плотных ядер Zen 4C, но и за счёт уплотнения интегрированной графики, в которой только 4 вычислительных блока, вместо 12. Ожидается, что данные изменения скажутся не только на размерах, улучшится энергоэффективность.

рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
-200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
4070 Ti MSI за 80 тр в Регарде
-19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus
13600K дешевле 30 тр в Регарде
На порядок упала цена Samsung S22 Ultra
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI RTX 4070 за копейки в Регарде
MSI Ventus 4060 Ti на 3000р дешевле 3060 Ti
Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Кристалл меньшего размера используется для процессора AMD Ryzen 3 7440U, также, по слухам, существует меньшая версия Ryzen 5 7540U. Ноутбуки с этими процессорами ещё не появились на рынке, но, судя по фото, отгрузка OEM производителям уже идёт.

Источники
Golden Pig Upgrade (кит. 金猪升级包), bilibili
VideoCardz
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #процессоры #amd phoenix
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В сети появилось изображение чипа AMD Phoenix 2
Технология AMD HYPR-RX должна была появиться в первом полугодии 2023, но пока так и не вышла
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Два российских танка израсходовали боекомплект, поразив колонну британских Mastiff и Husky [Видео]
13
Ночной атакой с тыла был уничтожен плацдарм ВСУ у Антоновского моста - десантники подошли на лодках
17
В Сети появились кадры с танком Leopard с установленной советской динамической защитой «Контакт-1»
12
Швейцария запретила своей компании продажу 100 танков Leopard на Украину
7
Украинский Leopard сначала подорвался на мине и обездвиженный был легко добит ПТУР
8
WhatsApp теперь позволяет передавать свои чаты между разными устройствами QR-кодом
+
Mash: Россия впервые ударила по объектам ВСУ тяжелым дроном C-70 «Охотник»
28
Британская разведка: РФ перейдёт в наступление 11 июля и обрушит позиции ВСУ перед саммитом НАТО
3
Военкор Сладков: Украина готовится сдать Харьков и Сумы
7
Украина ввела санкции против авиакомпании Georgian Airways за полёты в РФ
1
Командование ВСУ запретило применять западные танки в контрнаступлении из-за потерь
11
WhatsApp позволит делиться видео высокого качества
1
Spiegel: в разведке ФРГ начата проверка из-за запоздалой реакции на мятеж ЧВК "Вагнер" в России
+
Почему я не советую покупать брендовую GeForce RTX 4090 от ASUS, а обычные геймеры выбирают Palit
10
Том Харди показательно "передразнил" нарисованного волка на съёмках "Венома 3"
+
Bloomberg: Мятеж Пригожина привёл к проверкам окружения Шойгу
3
В России показали зенитную установку на базе БТР-82А с футуристического вида двухорудийной башней
6
Задержаны четверо командиров ЧВК "Вагнер" в Сирии, сообщили СМИ
+
Зеленский заявил, что украинское контрнаступление замедлилось из-за погоды и медленных поставок
1
ASUS показала прототип видеокарты с M.2 разъёмом
10

Популярные статьи

GeForce RTX 5090 выйдет в конце 2025г – собираем ПК на GeForce RTX 4090 на 3-5 лет
13
ТОП-5 проблем игровых видеокарт AMD в 2023 году
73
Зачем фанаты Apple платят тысячи долларов за сырое ПО и урезанное железо
31
GNU/Linux, зависимости, кража трафика без разрешения пользователя и "этичные" водяные знаки
10
Что такое грамотная политика или как небольшой стране добиться мира и процветания
12
Почему и каким образом быстрая зарядка смартфонов «убивает» их аккумуляторы, и как этого избежать
21
Играем в запрещёнку - эмулятор Yuzu для игр Nintendo Switch
2
О чем свидетельствуют европейцам массовые беспорядки во Франции
20
Пара слов об HD 7790 2Гб в 2023 году
19
Американские военные стали отговаривать своих детей идти в армию США, назовём 10 причин
11

Сейчас обсуждают

daimos
13:26
Прям вижу наклейки, флажки и прочую аттрибутику -" помните 2023?! Можем повторить! "
Рогов: ВСУ готовы повторить контрнаступление и предпримут вторую попытку взлома российской обороны
mirror1986
13:25
Ждите и наша память вам понадобится, ждите и мы улучшим производительность, ждите и вы получите фср 3, ждите, ждите, ждите… Новый слоган для амд
Технология AMD HYPR-RX должна была появиться в первом полугодии 2023, но пока так и не вышла
scroooge
13:22
В Китае всего за 5 часов разработали процессор с помощью ИИ без участия человека
Зеленский оценил вероятность очередного наступления на Киев бойцами ЧВК «Вагнер»
Stabilitron_D814
13:19
Чушь полная: https://en.wikipedia.org/wiki/Feature_levels_in_Direct3D#Direct3D_12
Пара слов об HD 7790 2Гб в 2023 году
&lt;TopUpdate&gt;
13:17
Были у меня эти карточки, была 7750 1гб купил когда сгорела gtx 460. Потом её отдал брату, а себе взял R260x 2gb, она у меня лет пять проработала. Потом была еще 7770 1ghz edition. Все это неплохие к...
Пара слов об HD 7790 2Гб в 2023 году
daimos
13:13
Угу, надо попробовать. Как вот народ терпит это все, в т. ч. тотальную мобилизацию уже в 3 областях! Медиа - не просто пятая власть - ключ! Пленные по интервью - "воюют, потому что война"...
Рогов: ВСУ готовы повторить контрнаступление и предпримут вторую попытку взлома российской обороны
Сергей Стерлин
13:08
Пишите на албанском
В США оценили достигнутый «определённый успех» украинского контрнаступления
Сергей Стерлин
13:07
Пушкин? Это вы снова?
В США оценили достигнутый «определённый успех» украинского контрнаступления
Сергей Стерлин
13:06
Вот и я о том же. Минусы пока ставят и редко комментируют, пытаются разжечь срачь. Смешные они, конечно
В США оценили достигнутый «определённый успех» украинского контрнаступления
Сергей Стерлин
13:04
С себя начни, шланг пригожина
В США оценили достигнутый «определённый успех» украинского контрнаступления
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем