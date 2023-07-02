По предположениям, в меньшем кристалле используют ядра Zen 4C.

Днями ранее в разделе спецификаций на сайте AMD заметили интересную деталь, в серии процессоров Ryzen 7040U используются два кристалла с разными размерами. Площадь кристалла старших моделей составляет 178 мм2, а младших — 137 мм2. По ряду предположений, меньший кристалл относится к Phoenix 2 (PHX2) — ответвление от основной серии Phoenix (PHX), где может использоваться гетерогенная архитектура с ядрами Zen 4 и Zen 4C. Доказательств этого пока нет, однако применение кристаллов разного размера в этой серии подтверждается, это не опечатка. Сравнительное фото опубликовал китайский блогер Golden Pig Upgrade Pack (кит. 金猪升级包), сообщает VideoCardz.

реклама

На изображении видно, что PHX2 (справа) использует тот же корпус FP7, что и процессор в основной линейке PHX. К слову, PHX существуют и в более крупном корпусе FP8, такие процессоры предлагают ряд дополнительных возможностей. Считается, что размеры PHX2 удалось сократить не только за счёт предполагаемого применения более плотных ядер Zen 4C, но и за счёт уплотнения интегрированной графики, в которой только 4 вычислительных блока, вместо 12. Ожидается, что данные изменения скажутся не только на размерах, улучшится энергоэффективность.

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 4070 Ti MSI за 80 тр в Регарде -19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus 13600K дешевле 30 тр в Регарде На порядок упала цена Samsung S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI RTX 4070 за копейки в Регарде MSI Ventus 4060 Ti на 3000р дешевле 3060 Ti Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Кристалл меньшего размера используется для процессора AMD Ryzen 3 7440U, также, по слухам, существует меньшая версия Ryzen 5 7540U. Ноутбуки с этими процессорами ещё не появились на рынке, но, судя по фото, отгрузка OEM производителям уже идёт.