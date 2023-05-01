Похоже, модели H для Китая не отличаются от глобальных HS.

В апреле ноутбуки должны были начаться продажи ноутбуков на базе мобильных процессоров AMD Ryzen 7040HS, но похоже, что они только начинают появляться на торговых площадках и оформить пока можно только предварительный заказ. Первые обзоры ноутбуков появились в Сети и вместе с ними выясняются некоторые неизвестные ранее подробности. Один из первых обзоров опубликовал китайский bilibili блогер Golden Pig Upgrade (кит. 金猪升级包).

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Материал содержит выдержки презентации AMD, из которых становится понятно, что процессоры Ryzen 7040HS и варианты H, выпускаемые на рынке Китая, одинаковы по характеристикам. Это может запутать покупателей, поскольку в прошлом поколении процессоров Ryzen 6000 обозначения HS и H использовались для моделей с разным теплопакетом. Ещё один сюрприз, производство процессоров Phoenix в двух разных вариантах: с более крупным корпусом FP8, и меньшим корпусом FP7, который уже применялся в серии Ryzen 6000. Более крупные FP8 отличаются поддержкой протокола передачи видео и изображений для последовательного интерфейса камеры AMD MIPI CSI, объясняет VideoCardz.

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В обзоре AMD Ryzen 7 7840H с интегрированной графикой Radeon 780M (Zen 4 и RDNA 3) сравнивался с Ryzen 7735H (Zen 3+ и RDNA 2), обновлённым представителем Rembrandt-R, а также двумя процессорами Intel Raptor Lake, 13700H и 13500H. Обзор подробный и его обязательно стоит посмотреть, в среднем, Ryzen 7 7840H по процессорной части однозначно быстрее Rembrandt-R и 12-ядерного (4P+8E) Intel Core i5-13500H, а вот с 14-ядерным (6P+8E) Core i7-13700H конкурирует с переменным успехом. Intel быстрее в однопоточных бенчмарках, но AMD в многопоточных, в приложениях для редактирования изображений и видео 13700H чуть быстрее, а вот в сжатии и распаковке данных преимущество 13700H уже существеннее. Больший интерес вызывает графика Radeon 780M, в паре с памятью LPDDR5X-6400 догнать дискретную 35-ваттную модель NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q с GDDR5 не удалось, зато MX550 остался далеко позади вместе со всеми интегрированными решениями прошлых поколений. Шансы догнать GTX 1650 у Radeon 780M есть, но с более быстрой памятью.