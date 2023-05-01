Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Первые обзоры AMD Phoenix: ЦП выпускают в корпусах FP8 и FP7, Radeon 780M пока не догнала GTX 1650
Похоже, модели H для Китая не отличаются от глобальных HS.
рекомендации
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

В апреле ноутбуки должны были начаться продажи ноутбуков на базе мобильных процессоров AMD Ryzen 7040HS, но похоже, что они только начинают появляться на торговых площадках и оформить пока можно только предварительный заказ. Первые обзоры ноутбуков появились в Сети и вместе с ними выясняются некоторые неизвестные ранее подробности. Один из первых обзоров опубликовал китайский bilibili блогер Golden Pig Upgrade (кит. 金猪升级包).

реклама

Материал содержит выдержки презентации AMD, из которых становится понятно, что процессоры Ryzen 7040HS и варианты H, выпускаемые на рынке Китая, одинаковы по характеристикам. Это может запутать покупателей, поскольку в прошлом поколении процессоров Ryzen 6000 обозначения HS и H использовались для моделей с разным теплопакетом. Ещё один сюрприз, производство процессоров Phoenix в двух разных вариантах: с более крупным корпусом FP8, и меньшим корпусом FP7, который уже применялся в серии Ryzen 6000. Более крупные FP8 отличаются поддержкой протокола передачи видео и изображений для последовательного интерфейса камеры AMD MIPI CSI, объясняет VideoCardz.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

В обзоре AMD Ryzen 7 7840H с интегрированной графикой Radeon 780M (Zen 4 и RDNA 3) сравнивался с Ryzen 7735H (Zen 3+ и RDNA 2), обновлённым представителем Rembrandt-R, а также двумя процессорами Intel Raptor Lake, 13700H и 13500H. Обзор подробный и его обязательно стоит посмотреть, в среднем, Ryzen 7 7840H по процессорной части однозначно быстрее Rembrandt-R и 12-ядерного (4P+8E) Intel Core i5-13500H, а вот с 14-ядерным (6P+8E) Core i7-13700H конкурирует с переменным успехом. Intel быстрее в однопоточных бенчмарках, но AMD в многопоточных, в приложениях для редактирования изображений и видео 13700H чуть быстрее, а вот в сжатии и распаковке данных преимущество 13700H уже существеннее. Больший интерес вызывает графика Radeon 780M, в паре с памятью LPDDR5X-6400 догнать дискретную 35-ваттную модель NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q с GDDR5 не удалось, зато MX550 остался далеко позади вместе со всеми интегрированными решениями прошлых поколений. Шансы догнать GTX 1650 у Radeon 780M есть, но с более быстрой памятью.

Источники
Golden Pig Upgrade (кит. 金猪升级包), bilibili
VideoCardz
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #процессоры #amd ryzen #amd phoenix
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Интегрированная видеокарта AMD Radeon 780M оказалась способна запускать требовательные игры в 1080р
Характеристики линеек процессоров AMD Ryzen 7040HS и 7040H Phoenix почти одинаковые
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Павлодаре в результате "гибридной атаки" дронов-камикадзе и ракет ВКС РФ были поражены резервы ВСУ
33
ВСУ в Марьинке открыли охоту на российские Т-90М» и Т-72Б3М – танки выдерживают 3 прямых попадания
17
Россия может устроить тотальный блэкаут в Британии, проведя операцию в Северном море
9
Microsoft анонсировала несколько выпусков Windows 11 LTSC с долгосрочным обслуживанием
5
Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» могут уйти из Артемовска
3
Италия передала Украине 20 САУ M109L, но все они оказались неисправными и требующими ремонта
12
Евгений Пригожин выступит в Госдуме по теме спецоперации, если такое предложение поступит
+
Румыния чьи танковые войска самые слабые в Европе, запустила программу модернизации танков Т-55
5
ВС России нанесли удар крылатыми ракетами по командованию группировки ВСУ
+
Google опубликовала отчёт о борьбе с вредоносными приложениями в 2022 году
+
Опубликованы рендеры будущего складного флагмана Samsung Galaxy Z Fold 5
+
Картинка-головоломка "Найди панду" за 20 сек поставила в тупик тысячи пользователей интернета
9
В ВСУ начали готовиться к переходу на истребители F-16 и к полному отказу от советских самолётов
11
Иранское телевиденье опубликовало кадры захвата КСИР танкера с американской нефтью
+
На Украине в "гаражных условиях" собираются сделать ракету, способную пролететь 140 километров
9
Администрация Twitter удаляет посты Медведева
3
ВС РФ нанесли мощнейший удар по транспортному узлу ВСУ в Павлограде
2
Пригожин рассказал, что у ВСУ осталось под контролем лишь 3 кв. километра территории Бахмута
2
Украинские энтузиасты взялись за разработку дальнобойных ракет
14
В Германии начали «распечатывать» заброшенные шахты из-за нехватки ресурсов - Financial Times
4

Популярные статьи

Обходим западные санкции: используем VPN на Xbox и PlayStation
21
9 уникальных open-source стратегий, в которые можно бесплатно поиграть на ПК с Windows и Linux
9
Прокачанная игровая сборка ПК для ленивого буржуа на Core i9-13900K + GeForce RTX 4090 за 500 000р
35
Сколько стоит ПК для требовательных игр 2023 – экономим 350 000р по сравнению с максимальной сборкой
10
ТОП лучших процессоров для игр в 2023 году
14
Life By You - настоящий конкурент The Sims 5 от создателя Sims c открытым миром
4
Поговорим о Роберте Родригесе
3
Итоги гоночного уик-энда 29-30 апреля
+
Обзор аркадного стика Nygacn NJP-308, а также немного размышлений о файтингах
12
Мои впечатления от игры Dead Rising 3. Часть 2
1

Сейчас обсуждают

Роман Ефимочкин
17:14
Производительность видеокарты в большей степени зависит от производительности чипа, а не от объема памяти. Какой вообще великий смысл в этом колхозе ???
GeForce RTX 3060 8 ГБ можно улучшить до 12 ГБ
Malfoi
17:12
доход 20к в месяц, при этом потратьте 150х8=1 200 000р и будет доход. Деньги потеряете, но доход будет.
Криптозима продолжается, но стандартная майнинг ферма уже приносит доход, превышающий МРОТ в РФ
Alex-IT
17:10
Полегло скорее от пьянства повального.
Немецкие танки Leopard 2 - насколько они будут опасны в зоне СВО
Alex-IT
17:08
Длина ствола ограничивает дальность и убойную силу. Та модификация СВЧ для охотников скорее всего.
Украинская винтовка Зброяр Z-10 - как полицейское или скорее гражданское оружие оказалось у ВСУ
Alex-IT
17:07
Там большая часть солдат и есть боевики, причём половина поляки... Солдаты по большей части погибли в первый год СВО ещё.
Украинская винтовка Зброяр Z-10 - как полицейское или скорее гражданское оружие оказалось у ВСУ
Виктор Макеев
17:06
У меня имеется материнская плата GIGABYTE GA-EP45T-UD3LR на P45 чипсете, с поддержкой оперативной памяти DDR3-1333/1600MHz до 16Gb, и поддержкой FSB(частота системной шины) 1600MHz. Конечно сейчас зде...
Core 2 Quad Q9400 - 15 лет спустя
Mr. Night
17:04
Хохлов есть вредно. Хохлов надо мочить этих выродков нацистских. Я их всех ненавижу cyки бандеровские
ТОП лучших процессоров для игр в 2023 году
Николай Тищенко
17:04
🤣🤣🤣 Все начиналось с того, что я однажды родился. 🤣
Криптозима продолжается, но стандартная майнинг ферма уже приносит доход, превышающий МРОТ в РФ
Дмитрий
17:03
как во времена 1060 с 3 гигами быстро стали тыквами но там хоть выбор 6 был. и тут уже предлагают тыкву с магазина. без выбора
MSI подтвердила, что видеокарты Nvidia RTX 4060 предлагают всего 8 ГБ видеопамяти
Александр Сергеевич
17:01
Карта 3060 12гб игра фольфенштейн монитор фхд постоянно ругается на нехватку памяти
MSI подтвердила, что видеокарты Nvidia RTX 4060 предлагают всего 8 ГБ видеопамяти
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем