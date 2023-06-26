SilverStone выпустила новые корпуса для геймерских систем и рабочих станций.

SilverStone Technology представила пару новых Mid-Tower корпусов — это модели FARA B2 и SETA D1, сообщает Vortez. Корпус FARA B2 ориентирован на игровые конфигурации, он предлагает боковую панель из закалённого стекла, возможность установки длинных видеокарт и двух 360-мм радиаторов. В свою очередь, SETA D1 разработан для рабочих станций, дизайн в данном случае минималистичный, зато предлагаются широкие возможности по установке 3,5-дюймовых жёстких дисков и 5,25-дюймовых устройств.

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FARA B2 поддерживает установку материнских плат форм-фактора вплоть до E-ATX. Фронтальная панель корпуса сетчатая, за ней можно расположить три 120- или 140-мм вентилятора, радиатор AIO системы жидкостного охлаждения типоразмера не более 360-мм. Место для аналогичного радиатора предусмотрено на верхней панели, там же можно установить три 120-мм или два 140-мм вентилятора. На задней панели есть место для одного 120-мм вентилятора, на боковой для двух 120- и 140-мм, либо радиатора типоразмера не более 240-мм. Насчитывается 9 вентиляторов, но производитель говорит о поддержке 11. В комплекте с корпусом вентиляторов нет. Поддерживаются видеокарты длиной до 390 мм, воздушные процессорные кулеры высотой до 170 мм. За материнской платой можно установить два 2,5-дюймовых накопителя, в корзине для жёстких дисков есть отсек 3,5-дюйма, а также комбинированный 2,5/3,5.

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SETA D1 отличается поддержкой материнских плат вплоть до E-ATX и серверных SSI-EEB, а также модульной конструкцией для устройств 3,5/5,25 и охлаждения — компоновка позволяет реализовать до восьми различных конфигурации. Например, без фронтального радиатора и 5,25 устройств можно установить до шести 3,5 жёстких дисков наряду с двумя 2,5 дисками за материнской платой. Есть ещё и корзина для двух 3,5 накопителей в нижней части корпуса, но непонятно, хватит ли в комплекте с корпусом дополнительных деталей для установки ещё двух дисков туда, когда шесть уже расположились спереди, производитель заявляет о возможности установить до шести 3,5 устройств и до четырёх 5,25. Также есть варианты с меньшим количеством дисков при расположении 240- и 360-мм радиаторов на передней или верхней панели, длинных видеокарт (до 394 мм). С передними корзинами для дисков под видеокарту доступно только 275 мм. Подробнее о корпусах можно узнать по ссылкам ниже.