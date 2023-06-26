Быстрые безбуферные решения объёмом от 500 ГБ.

Твердотельные накопители PCIe Gen 5 только начинают захватывать рынок и наверняка для многих потребителей являются слишком дорогим решением, выгода от которого пока сомнительна. К счастью, ассортимент быстрых PCIe Gen 4 моделей продолжает расширяться, компания Patriot Memory анонсировала под брендом Viper Gaming серию M.2 NVMe 2.0 накопителей VP4300 Lite, сообщает TechPowerUp.

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Серия предложит модели объёмом 500 ГБ и 1/2/4 ТБ, заявлена скорость последовательного чтения до 7,4 ГБ/с и последовательной записи до 6,4 ГБ/с, спецификации зависят от модели и применения. В частности, накопители совместимы с игровой консолью Sony PlayStation 5 и в данном случае заявлена скорость последовательного чтения до 6,1 ГБ/с. Для модели на 500 ГБ заявлены последовательные скорости чтения и записи до 7,0 и 4,0 ГБ/с соответственно, ресурс записи 400 ТБ. Ресурс моделей объёмом 1 и 2 ТБ составляет 800 и 1600 ТБ соответственно.

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Подробностей о контроллере нет, кроме того, что используется одно из новейших решений с поддержкой PCIe Gen 4 x4, флеш-памяти с интерфейсами Toggle 5, ONFi 5 и максимальной пропускной способностью 2400 МТ/с. Накопители безбуферные, поддерживается HMB, есть встроенный датчик температуры, а для лучшего охлаждения присутствует тонкая графеновая наклейка-теплораспределитель. Точные сроки начала продаж и цены пока неизвестны, дополнительная информация появится позже в этом году.