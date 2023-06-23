Специалисты компании Microsoft сообщили в официальном блоге о выходе Agility SDK 1.711.3 — предварительной версии инструментов для разработки DirectX 12 приложений. Тремя главными нововведениями являются: Work Graphs, Wave Matrix и поддержка кодирования AV1 на графическом процессоре.
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Work Graphs — это новый API в наборе DirectX, который поможет сделать графический процессор более независимым и устранить узкие места в существующей модели программирования.
«Work Graphs — это настоящий шаг вперёд в улучшении модели программирования GPU. Исторически сложилось так, что GPU полагался на CPU в вопросе планирования, выполняя только ту работу, о которой его просили. С Work Graphs GPU наконец-то получает контроль над собой, что даёт ему возможность принимать самостоятельные решения и подстраиваться под текущую рабочую нагрузку. Это следующий шаг в эволюции GPU, который в конечном итоге приведёт к формированию нового вида рендеринга, управляемого GPU», — объясняют специалисты AMD.
Разработчики игрового движка Unreal Engine 5 будут использовать преимущества Work Graphs для таких систем игрового движка, как Nanite и Lumen.
Некоторые другие преимущества Work Graphs:
- позволяет проще и эффективнее планировать работу, освобождая разработчика от необходимости изучения особенностей каждого устройства
- асинхронное выполнение шейдеров, а не цепочек команд от центрального процессора
- уменьшение влияния дефицита памяти и улучшение использования кэша
Wave Matrix — это новые инструкции для высокоуровневого языка программирования шейдеров, которые позволят задействовать выделенные блоки матричных операций в новых графических процессорах.
Что касается кодирования AV1, специалисты Microsoft расширили существующий API кодирования видео D3D12, создав унифицированный интерфейс для доступа к аппаратному обеспечению.
Поддержка всех перечисленных нововведений уже внедрена или внедряется AMD, Intel, NVIDIA и Qualcomm в программное обеспечение (драйверы).