Intel выпустила WHQL драйвер версии 31.0.101.4502 для графических решений Arc и Iris Xe, исправив пару проблем для дискретной графики Arc. Первая проблема затрагивала приложение iTunes, которое могло вылетать с критической ошибкой на запуске, вторая — затрагивала приложения со встроенными веб-элементами WebView2, вместо веб элементов пользователи могли наблюдать пустые окна или ошибки приложения.
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В числе подтверждённых ошибок для дискретной графики: некоторые пользователи сталкиваются с ошибками и вылетами F1 23 при изменении настроек масштабирования XeSS, при организации трансляции в Dota 2 с помощью XSplit Broadcaster возможны артефакты изображения в режиме Game Capture. В числе проблем программного обеспечения Arc Control: уведомления о невозможности остановки записи хайлайта, неправильная информация о подключении монитора — может отображаться DP при подключении по HDMI. Это далеко не все проблемы, а только одни из недавно зарегистрированных, с полным списком можно ознакомиться в примечаниях к выпуску (PDF).
Накануне стало известно, что Intel свернула производство эталонной версии флагманской видеокарты Arc A770 Limited Edition.
- Источники
- Intel