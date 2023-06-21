Navi 32 будет использоваться в остальных видеокартах среднего класса.

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

Осенью AMD может представить видеокарту Radeon RX 7800 XT и другие модели среднего класса в мобильном и настольном сегменте. Пара настольных моделей от компании ASRock уже отметилась в Сети, подтвердив своими названиями наличие 16 ГБ видеопамяти. Какой графический процессор будут использовать в новинке, неизвестно. По одной версии инсайдеров, это будет чиплетный Navi 32 с конфигурацией 1×GCD + 4×MCD, по другой — карта получит сильно урезанный чип Navi 31. Как сообщает Hardware Times, инсайдер Moore’s Law Is Dead придерживается второй версии, считая, что Navi 32 ещё не готов к развёртыванию.

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Применение Navi 31 для Radeon RX 7800 XT возможно, поскольку этот графический процессор в урезанной конфигурации (4480 потоковых процессоров) уже стал основой профессиональной видеокарты Radeon Pro W7800 с 16 ГБ видеопамяти. Недавно немецкий специалист Игорь Валлоссек (Igor Wallossek) протестировал W7800 в играх.

Одновременно с этим Moore’s Law Is Dead считает, что Navi 32 будут использовать в базовой версии RX 7800 и других картах среднего класса, которые появятся чуть позже. Возможно, во всех мобильных видеокартах среднего и высокого класса тоже будет применяться более компактный Navi 32. Чип с описанной выше конфигурацией недавно заметили в одном из видео к интервью гендиректора AMD.

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