Осенью AMD может представить видеокарту Radeon RX 7800 XT и другие модели среднего класса в мобильном и настольном сегменте. Пара настольных моделей от компании ASRock уже отметилась в Сети, подтвердив своими названиями наличие 16 ГБ видеопамяти. Какой графический процессор будут использовать в новинке, неизвестно. По одной версии инсайдеров, это будет чиплетный Navi 32 с конфигурацией 1×GCD + 4×MCD, по другой — карта получит сильно урезанный чип Navi 31. Как сообщает Hardware Times, инсайдер Moore’s Law Is Dead придерживается второй версии, считая, что Navi 32 ещё не готов к развёртыванию.
реклама
Применение Navi 31 для Radeon RX 7800 XT возможно, поскольку этот графический процессор в урезанной конфигурации (4480 потоковых процессоров) уже стал основой профессиональной видеокарты Radeon Pro W7800 с 16 ГБ видеопамяти. Недавно немецкий специалист Игорь Валлоссек (Igor Wallossek) протестировал W7800 в играх.
Одновременно с этим Moore’s Law Is Dead считает, что Navi 32 будут использовать в базовой версии RX 7800 и других картах среднего класса, которые появятся чуть позже. Возможно, во всех мобильных видеокартах среднего и высокого класса тоже будет применяться более компактный Navi 32. Чип с описанной выше конфигурацией недавно заметили в одном из видео к интервью гендиректора AMD.
- Источники
- Hardware Times
- Moore’s Law Is Dead, YouTube