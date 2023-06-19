В комплекте белый 8-контактый кабель.

В начале июня стало известно о подготовке компанией Inno3D видеокарт с потайным подключением кабелей питания. Производитель придумал интересную конструкцию, в которой разъём питания видеокарты повёрнут в сторону материнской платы, но всё ещё находится в отдалении от неё, кабель нужно прокладывать по специальному каналу в системе охлаждения с обратной стороны видеокарты. Для подключения компания предусмотрела частично разборный бэкплейт, а также специальные вырезы. Сегодня Inno3D официально представила видеокарты с подобной конструкцией — это GeForce RTX 4070, RTX 4060 Ti и RTX 4060 в серии Twin X2/OC White Edition.

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Специалисты Inno3D отмечают, что преимущества скрытого расположения кабелей питания для подключения видеокарт выходят за рамки эстетических мотивов. Это не только значительно улучшает внешний вид компьютера, но и делает сам процесс сборки более удобным, как минимум, у кабеля меньше изгибов и он напрямую уходит через прорезь в монтажной панели корпуса в пространство за ней.

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Эта инновационная конструкция может стать более распространённой по мере того, как всё больше компаний будут применять подобный подход, считают в Inno3D, а также отмечают стильное оформление новинок в белом цвете, которое будет органично сочетаться с белыми кабелями питания. Белые 8-контактные кабели PCIe входят в комплект.

Источники Inno3D VideoCardz