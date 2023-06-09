В одной из конструкций часть бэкплейта снимается.

Ryutaro Uozumi, Unsplash

Сборки с потайной прокладкой кабелей набирают популярность, поэтому производители компьютерных комплектующих развивают данное направление, предлагая различные конструкции, включая проприетарные разъёмы для питания видеокарты через материнскую плату, но есть решения и проще. Inno3D готовит видеокарты GeForce RTX 4070 и 4060 Ti со скрытыми разъёмами питания, сообщает Wccftech со ссылкой на китайский MyDrivers. Новая конструкция Inno3D GeForce RTX 4070 AX предусматривает вырез в системе охлаждения для прокладки кабеля и подключения его к разъёму питания, повёрнутому в сторону материнской платы.



Источник: MyDrivers и Wccftech Inno3D GeForce RTX 4070 AX, вариант конструкции с разборным бэкплейтомИсточник: Inno3D

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Поскольку конструкция охлаждения длиннее печатной платы, разъём питания располагается посередине всей конструкции, кабель питания к нему подводится по каналу, вырезанному в рёбрах радиатора. Часть бэкплейта видеокарты съёмная, чтобы можно было подобраться к разъёму. Далее кабель просто проходит через один из вырезов в монтажной панели корпуса и попадает в секцию за ней. Иная конструкция используется в Inno3D GeForce RTX 4060 Ti iChill X2 White, она не предполагает наличия разборной задней панели, но в бэкплейте присутствует большой вырез, через который можно будет подключить кабель, наверняка для этого потребуется некоторая ловкость рук.

Источники Inno3D MyDrivers Wccftech