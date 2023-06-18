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Производители материнских плат обновляют BIOS для поддержки процессоров Intel следующего поколения
Уже несколько производителей выпустили первые прошивки.
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Накануне появились очередные прогнозы в отношении плана выпуска новых процессоров Intel, по слухам, продажи настольных Raptor Lake Refresh с разблокированным множителем начнутся в октябре, а до конца 2023 года в магазинах должны появиться базовые модели. Производители материнских плат уже начали выпускать новые прошивки для своих решений LGA 1700, по крайней мере, известно уже о трёх таких производителях. На сайте ASRock новая прошивка опубликована для платы B760M PG Sonic WiFi, а на сайте Asus — для ROG Maximus Z790 Apex. Ранее Gigabyte также выпустила обновлённые BIOS для поддержки процессоров нового поколения и устранения уязвимостей.

Источник: ASRock B760M PG Sonic WiFi

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Специалисты Tom’s Hardware говорят о предпосылках к тому, что процессоры Meteor Lake появятся только на ноутбуках, как и Tiger Lake в своё время. Такой сценарий уже неоднократно рассматривался при обсуждении ребрендинга новых процессоров, настольные Raptor Lake Refresh категории S и производительные мобильные HS, скорее всего, выпустят в рамках Core 14-го поколения. Начиная с Meteor Lake будет действовать новый брендинг с разделением на массовые Core и премиальные Core Ultra процессоры.

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Обновление прошивки позволит установить процессоры Raptor Lake Refresh на существующие материнские платы Intel серий 600 и 700. Но нельзя исключать вероятность того, что производители материнских плат воспользуются возможностью для выпуска обновлённых решений, например, с усиленными подсистемами питания, Wi-Fi 7 и т.п. — такие платы уже анонсированы.

Источники
Tom's Hardware
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#intel #процессоры #материнские платы #raptor lake refresh
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Производители материнских плат начали выпуск прошивок для процессоров Intel следующего поколения
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