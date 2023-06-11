На неделе появились первые намёки на появление в серии видеокарт AMD Radeon RX 7000 таких моделей, как RX 7900, 7800 и 7700, но пока они не представлены. Тем временем, NVIDIA запланировала на июль начало продаж GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ и базовой RTX 4060. Судя по первым обзорам 8-гиговой версии Titanium, игровая производительность без DLSS 3 увеличилась не так значительно, как хотелось бы. Вполне возможно, что покупатели, которые ждали новые видеокарты среднего класса, могут в конечном итоге выбрать решение прошлого поколения, если цена на него будет ниже. Похоже, что некоторые производители понимают это и выпускают удешевлённые версии видеокарт RDNA 2, также стремясь быстрее распродать запасы чипов перед потенциальным выходом новых моделей RDNA 3.
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Wccftech сообщает со ссылкой на ITHome, что компания Sapphire готовит к продаже новый вариант Radeon RX 6750 XT. Видеокарта не относится к какой-либо брендовой линейке и оснащается трёхвентиляторной системой охлаждения без подсветки. Как ожидается, такой вариант будет дешевле, что должно отвлечь внимание покупателей от GeForce RTX 4060 Ti. В данном случае выбор не очевиден, всё зависит от предпочтений, если интересуют только игры — RX 6750 XT достойный вариант.
Radeon RX 6750 XT имеет явное преимущество по подсистеме памяти, производительность в традиционной растеризации высока: по данным AMD, в среднем она на 8,4% быстрее RTX 3060 Ti, в тестах TechPowerUp RTX 4060 Ti в среднем быстрее обычной RX 6700 XT на 7%, в 1440p. На стороне RTX 4060 Ti высокая эффективность, DLSS 3, Reflex и другие технологии NVIDIA, кодирование AV1, более широкая совместимость с различным программным обеспечением и некоторые другие преимущества.
Точная цена, сроки начала продаж и региональная доступность нового варианта Radeon RX 6750 XT от Sapphire не уточняются.