Базовая частота модели 3,0 ГГц.

В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

Intel подготавливает к выпуску семейство процессоров Meteor Lake вместе с ребрендингом серии Intel Core, который, вероятно, сначала затронет мобильные продукты. Ранее в Сети были замечены новые процессоры Core Ultra 7 1003H и Ultra 5 1003H, теперь энтузиасты обнаружили модель 1002H, сообщает VideoCardz со ссылкой на Twitter* блогера @InstLatX64.

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Согласно журналу загрузки, который был обнаружен и изучен блогером, модель Core Ultra 7 1002H предлагает ту же конфигурацию ядер, что и 1003H — это 6 производительных ядер, 8 эффективных ядер и ещё 2 ядра, которые расположатся в кристалле SoC. По ряду предположений, 2 дополнительных ядра в SoC могут относиться к встроенному ускорителю алгоритмов ИИ (блоку VPU) и/или способствовать снижению энергопотребления в простое, позволяя отключать основной вычислительный кристалл с ядрами P и E. Так или иначе, Core Ultra 7 1003H и 1002H являются 16-ядерными и 22-поточными процессорами. Отличаются только базовая частота, если у старшей модели это 3,4 ГГц, то у младшей 3,0 ГГц. Ранее найденная модель Ultra 5 1003H имела конфигурацию 4P+8E+2E.

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О точных сроках выпуска новинок ничего неизвестно, на данный момент Intel запланировала крупное мероприятие Innovation 2023 на конец сентября, на нём и можно ожидать презентации новых настольных и мобильных процессоров.

Источники @InstLatX64, Twitter* VideoCardz * заблокирован в РФ