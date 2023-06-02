Это заметили в брошюре компании

Intel ещё не представила потребительские процессоры 14-го поколения и на данный момент точно неизвестно, продолжит ли компания придерживаться существующей нумерации поколений в будущих новинках — официально анонсирован ребрендинг серии Core. Тем не менее, на выставке Computex 2023 были упоминания 14-го поколения процессоров Intel на стендах других производителей, относится ли к нему семейство Meteor Lake, или это обновление Raptor Lake, неизвестно, есть разные предположения. Теперь упоминание 14-го поколения процессоров Intel ресурс Liliputing заметил в брошюре (PDF) Asus, посвящённой фирменным мини-ПК следующего поколения под названием ExpertCenter.

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Текущая серия Asus ExpertCenter PN64 оснащается мобильными процессорами для ноутбуков Intel Raptor Lake: Core i7-13700H и 13800H. Это 45-ваттные модели, которые можно настроить на мощность 35 Вт, напоминает VideoCardz. Судя по информации в брошюре, для преемников, серии PN65, будут использовать процессоры Core 14-го поколения с энергопотреблением 28 Вт.

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Процессоры Intel Meteor Lake должны быть представлены под новым брендом, поэтому можно предположить, что производитель указывает номер нового поколения «по инерции» или Intel сохранит нумерацию поколений, в ином случае это можно рассматривать как намёк на появление в мобильном сегменте обновлённой линейки Raptor Lake. На последнее указывает и другая деталь, так в Meteor Lake будет использоваться интегрированная графика Arc, а в спецификации PN65 указана Iris Xe.

Источники Asus Liliputing VideoCardz