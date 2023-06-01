Это будет бюджетная модель без дополнительного питания

Похоже, компания Biostar присоединится к списку производителей, в ассортименте которых представлены видеокарты от AMD, NVIDIA и Intel. На сегодняшний день Biostar предлагает видеокарты серий AMD Radeon и NVIDIA GeForce, вскорости появится первая модель Intel Arc, сообщает VideoCardz со ссылкой на Twitter* редактора ресурса Wccftech Хасана Муджтаба (Hassan Mujtaba), заметившего новинку на выставке Computex 2023. Модель видеокарты не уточняется, но внешне она напоминает Arc A380 начального класса. Пока что только Gigabyte и MSI выпускают графические процессоры AMD Radeon, NVIDIA GeForce и Intel Arc, в будущем к ним должна присоединиться компания Acer.

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Видеокарта выполнена в компактном формате Mini-ITX, дизайн простой, подсветки не предусмотрено. Система охлаждения включает один вентилятор и цельный алюминиевый радиатор. Конструкцию закрывает пластиковый кожух. Судя по фотографиям, дополнительного питания видеокарта не требует. Это единственная показанная модель.

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Intel Arc A380 довольно интересный бюджетный вариант с 6 ГБ видеопамяти и современным медиа-движком, ближайшие конкуренты таким похвастать не могут, видеокарта поддерживает кодирование и декодирование перспективного формата AV1, да и с играми неплохо справляется, правда нужно сделать поправку на отсутствие дополнительного питания у варианта Biostar, что ограничит лимит по питанию. Новые драйвера для видеокарт Arc исправно выходят, проблемы постепенно решают, производительность повышают.