Бразильские специалисты с YouTube канала Paulo Gomes, показавшие множество модификаций видеокарт AMD и NVIDIA, продолжают экспериментировать и на этот раз представили необычный проект — GeForce RTX 3070 с «рубильником» для изменения объёма используемой видеопамяти, сообщает VideoCardz. В данном случае видеокарте не просто расширили видеобуфер до 16 ГБ путём перепайки чипов, но и предусмотрели возможность ограничения объёма стандартными для модели 8 ГБ, для этого достаточно переключить тумблер на задней панели. Тумблер, вероятно, замыкает необходимые контакты и осуществляет переключение между несколькими BIOS, чтобы всё это работало. Для обычного пользователя особого смысла в этом нет, однако данный экземпляр очень удобен для сравнительного тестирования, нужна только одна видеокарта, чтобы выяснить, какую пользу приносят видеокарте 16 ГБ видеопамяти — этим занялся YouTube канал Casual Gamers.
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Сравнения стандартной GeForce RTX 3070 и модифицированной на 16 ГБ уже неоднократно проводились, так что особо ничего нового выяснить не удалось, просто ещё одна демонстрация, что 8 ГБ видеопамяти в некоторых новых играх действительно существенно ограничивают возможности видеокарты. В частности, в The Last of Us Part I и Resident Evil 4 Remake на 16-гиговой модификации играется гораздо лучше — нет статтеров, статистика по 1% и 0,1% гораздо лучше, средняя частота кадров тоже выше.
- Источники
- Casual Gamers, YouTube
- VideoCardz