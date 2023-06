Для сравнительных тестов это удобно

Lucut Razvan, Unsplash

Бразильские специалисты с YouTube канала Paulo Gomes, показавшие множество модификаций видеокарт AMD и NVIDIA, продолжают экспериментировать и на этот раз представили необычный проект — GeForce RTX 3070 с «рубильником» для изменения объёма используемой видеопамяти, сообщает VideoCardz. В данном случае видеокарте не просто расширили видеобуфер до 16 ГБ путём перепайки чипов, но и предусмотрели возможность ограничения объёма стандартными для модели 8 ГБ, для этого достаточно переключить тумблер на задней панели. Тумблер, вероятно, замыкает необходимые контакты и осуществляет переключение между несколькими BIOS, чтобы всё это работало. Для обычного пользователя особого смысла в этом нет, однако данный экземпляр очень удобен для сравнительного тестирования, нужна только одна видеокарта, чтобы выяснить, какую пользу приносят видеокарте 16 ГБ видеопамяти — этим занялся YouTube канал Casual Gamers.

реклама

Сравнения стандартной GeForce RTX 3070 и модифицированной на 16 ГБ уже неоднократно проводились, так что особо ничего нового выяснить не удалось, просто ещё одна демонстрация, что 8 ГБ видеопамяти в некоторых новых играх действительно существенно ограничивают возможности видеокарты. В частности, в The Last of Us Part I и Resident Evil 4 Remake на 16-гиговой модификации играется гораздо лучше — нет статтеров, статистика по 1% и 0,1% гораздо лучше, средняя частота кадров тоже выше.

