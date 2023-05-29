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MediaTek интегрирует графику NVIDIA в свои автомобильные чипсеты
Компании объявили о сотрудничестве.
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MediaTek объявила о сотрудничестве с NVIDIA на пресс-конференции в рамках выставки Computex 2023, передаёт TechPowerUp. Это сотрудничество позволит совместить сильные стороны портфелей автомобильных продуктов каждой компании, чтобы предложить решения полного спектра для следующего поколения программно определяемых транспортных средств, сообщает MediaTek.

Источник: MediaTek, NVIDIA и TechPowerUp

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MediaTek с помощью высокоскоростных межсоединений намеревается интегрировать в свои автомобильные чипсеты графические чиплеты NVIDIA и использовать разработки компании в области искусственного интеллекта и графики для расширения возможностей своей комплексной платформы Dimensity Auto в направлениях повышения безопасности, комфорта, расширения возможностей информационно-развлекательных систем. В частности, говорится о технологиях NVIDIA DRIVE OS, DRIVE IX, CUDA и TensorRT.

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Платформа Dimensity Auto от MediaTek включает интеллектуальную платформу Dimensity Auto Cockpit, которая поддерживает смарт-дисплеи, камеры с высоким динамическим диапазоном и обработку звука. Платформа также поддерживает Auto Connect, функцию, которая обеспечивает водителей беспроводной связью с высокоскоростной телематикой и сетью Wi-Fi.

Источники
MediaTek
NVIDIA
TechPowerUp
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#nvidia #mediatek #автомобили
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