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KLEVV покажет память DDR5-8600 и накопители Gen5 M.2 NVMe со скоростью 12 ГБ/с на Computex 2023
Скорость DDR5 продолжает расти.
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Похоже, экспансия DDR5 оперативной памяти и PCIe Gen5 накопителей набирает обороты, всё больше производителей говорят о планах представить те или иные продукты на предстоящей выставке Computex 2023. Компания Essencore покажет на выставке под потребительским брендом KLEVV и скоростные накопители, и скоростную память нового поколения, да ещё какие. Изюминкой демонстрации компания называет новые модули памяти CRAS V RGB и BOLT V DDR5 для любителей игр и разгона, ассортимент линеек расширят модули с максимальной скоростью до 8600 МТ/с, а также модули DDR5 промежуточного объёма (небинарные) на 48 ГБ.

Источник: Essencore, KLEVV

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Новый M.2 твердотельный накопитель CRAS C950 PCIe Gen5x4 получил алюминиевый радиатор с интересным дизайном и предлагает скорости последовательного чтения до 12 ГБ/с, но это не единственная новинка в данном сегменте: компания подготовила совместимую с популярной консолью Steam Deck модель S710, а также CRAS C910 RGB Gen4x4 со скоростью чтения до 7400 МБ/с и подсветкой.

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Выставка Computex Taipei 2023 пройдёт с 30 мая по 2 июня.

Источники
Essencore, KLEVV
Wccftech
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