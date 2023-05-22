В частности, BSOD и рандомные перезагрузки

Johny vino, Unsplash

В рамках планового обновления пользователи Windows 10 получили в начале месяца накопительный пакет KB5026361 и, как это нередко бывает, вместе с новыми исправлениями получили и новые проблемы, сообщает Neowin, отмечая жалобы, появившиеся на форумах Reddit и Microsoft. В большинстве сообщений говорится о «синем экране смерти» (BSOD) с кодом ошибки PROCESS1 INITIALIZATION FAILED, который может быть как-то связан с файлом Bootcat.cache, предполагают специалисты, ориентируясь на давнюю статью Microsoft, относящуюся к Windows 7.

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Похоже, что проверенного решения проблемы на данный момент нет, можно воспользоваться старой рекомендацией и удалить файл Bootcat. Однако у одного из пользователей проблема решилась после загрузки с установочного носителя, установки драйверов AMD RAID и восстановления загрузчика. Но это не единственная проблема, есть сообщения об ошибке 0x800f0922 при попытке установки нового обновления, а также о непредсказуемых перезагрузках системы и сбоях после установки обновления. Проблемы официально ещё не подтвердили.

Источники Neowin