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Появились первые результаты RX 7600 и RTX 4060 Ti в 3DMark, AMD готовит новинку в эталонном дизайне
RX 7600 должна быть компактной и опережать предыдущие варианты этого класса
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Полноценные обзоры новых видеокарт среднего класса от AMD и NVIDIA ожидают на следующей неделе. NVIDIA уже представила серию GeForce RTX 4060 и первой выходит модель Ti на 8 ГБ, напротив, AMD официально не раскрывала подробности о своих моделях, сообщив лишь, что они выйдут в этом квартале, однако уже понятно, что это будет 8-гиговая Radeon RX 7600. Основные характеристики модели известны, теперь ресурс VideoCardz сообщает, что для RX 7600 разработан компактный эталонный дизайн, а также приводит результаты RX 7600 и RTX 4060 Ti в нескольких бенчмарках 3DMark.

Эталонный вариант AMD Radeon RX 7600. Источник: VideoCardz #1, #2

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Судя по представленным данным, GeForce RTX 4060 Ti является лидером в сравнении с предшественниками того же класса, а также конкурентом. Новинка до 14% быстрее RTX 3060 Ti в бенчмарке 3DMark Time Spy Extreme, а также до 63% быстрее RX 7600 в Speed Way. Последний результат сильно выделяется среди других, так преимущество RTX 4060 Ti в TimeSpy над RX 7600 около 25%. В свою очередь, RX 7600 до 16% быстрее RX 6650 XT. Как утверждает ресурс, данные якобы собраны у разных рецензентов и усреднены, карты тестировались на специальных версиях драйверов для прессы, так что к релизу картина ещё может измениться. Так или иначе, лучше дождаться тестов в играх, а также более подробной технической информации, но какое-то представление из этих данных всё же получить можно.

Данные: VideoCardz #1, #2
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Возвращаясь к эталонному дизайну Radeon RX 7600, стоит отметить, что видеокарта получила двухслотовую конструкцию, два вентилятора, один 8-контактный разъём дополнительного питания и в длину занимает около 21 см. В основе одна из модификаций графического процессора Navi 33 с потоковыми процессорами в количестве 2048 единиц, 32 МБ кэш-памяти 3-го уровня и максимальной частотой около 2655 МГц. Видеокарту оснастят 8 ГБ 128-битной GDDR6 18 Гбит/с, общая пропускная способность 288 ГБ/с. Релиз ожидают 25 мая.

Источники
VideoCardz #1, #2
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#amd #nvidia #видеокарты
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