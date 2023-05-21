Aorus Elite — самая дорогая версия.

Bruce Wem, Unsplash

Продажи представленных на неделе видеокарт GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ начнутся 24 мая — это первая видеокарта NVIDIA в новом семействе Ada Lovelace с рекомендованной ценой от 399 долларов США. Очевидно, что в продаже появятся и более дорогостоящие варианты от партнёров NVIDIA, насколько могут быть выше цены на нестандартные конструкции, можно оценить по вариантам от компании Gigabyte, которые накануне появились в каталогах зарубежных торговых сетей, сообщает VideoCardz.

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Полная линейка GeForce RTX 4060 Ti от Gigabyte появилась в каталогах двух крупных американских розничных продавцов и цены в обоих случаях одинаковы. По рекомендованной цене будет доступна модификация Eagle, этот же вариант с заводским разгоном уже дороже на 20 долларов США. За варианты Gaming OC и Aero OC просят 429 и 449 долларов соответственно, а самым дорогим является Aorus Elite за 469 долларов, на 30 долларов меньше рекомендованной цены 16-гиговой версии. Остаётся дождаться обзоров, чтобы узнать, какие преимущества кроме нестандартного охлаждения потребитель получает за более высокую цену, например, можно ли ожидать повышенные лимиты для хорошего разгона TDP или нестандартные печатные платы с улучшенной компонентной базой.

Источники VideoCardz, BestBuy и Newegg