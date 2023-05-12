Похоже, на новых ноутбуках и мини-ПК можно будет увеличить объём памяти, правда потребуется новый BIOS.

Долгожданные модули памяти промежуточного объёма 24 и 48 ГБ появились в продаже, к небольшому сожалению, только с выходом DDR5. Первой поддержку таких модулей получила настольная платформа Intel LGA 1700, сейчас поддержка распространяется и на платформу AMD AM5, если производитель вашей материнской платы выпустил новую версию BIOS. До недавнего времени ничего не было слышно про аналогичные модули SO-DIMM, но похоже, на ноутбуках и мини-ПК тоже появится возможность увеличить объём памяти — компания Mushkin представила парные комплекты SO-DIMM DDR5-4800 (CL40) общим объёмом 96 ГБ, сообщает Wccftech со ссылкой на Notebookcheck.

реклама

Обычно ноутбуки и мини-ПК довольствуются только двумя слотами памяти SO-DIMM и поддержкой до 64 ГБ оперативной памяти, благодаря модулям на 48 ГБ общий объём увеличивается до 96 ГБ, т.е. на 50%. Но не стоит забывать, что для поддержки таких модулей требуется обновление BIOS материнской платы от производителя ноутбука или мини-ПК. Если поддержка официально не заявлена, то система с модулями на 24 или 48 ГБ, скорее всего, не заработает или будет нестабильна. Цена комплекта Mushkin и сроки начала продаж не уточняются.