Последняя появится чуть позже.

Ganesh Ravikumar, Unsplash

В мае от NVIDIA ожидают презентации настольных видеокарт среднего класса GeForce RTX 4060 Ti и, судя по многочисленным слухам, модели должны представить к концу мая, предположительно, во время выставки Computex 2023. Из прогнозов инсайдеров на данный момент было известно только о 8-гиговой версии видеокарты, что с учётом последних тенденций в игровой индустрии не радует потенциальных покупателей, игры требуют больше видеопамяти и считается, что 10…12 ГБ — разумный минимум на ближайшее время. Похоже, что в компании прислушались к сообществу и всё-таки планируют выпустить RTX 4060 Ti с большим объёмом памяти. Об этом сообщает VideoCardz со ссылкой на Twitter* инсайдера @Zed__Wang, который пока был очень точен в своих предыдущих прогнозах.

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По информации инсайдера, в мае NVIDIA представит сразу три модели: GeForce RTX 4060 и 4060 Ti на 8 ГБ видеопамяти, а также 4060 Ti на 16 ГБ видеопамяти. В мае сразу же станет доступна 8-гиговая RTX 4060 Ti, а остальные перечисленные модели стоит ожидать только в июле. Тем не менее, специалисты VideoCardz пока не могут подтвердить через свои источники, что даты анонса и выпуска были установлены. Потенциальным покупателям точно стоит подождать старшую модель, однако вопрос в цене, насколько дороже будет модификация с большим видеобуфером и будет ли переплата оправдана — это ещё предстоит выяснить. По слухам, RTX 4060 и 4060 Ti получат графический процессор на 4352 CUDA и 128-битным интерфейсом памяти, общая пропускная способность которой будет ниже, чем в предыдущем поколении, однако прирост производительности относительно видеокарт Ampere того же класса всё равно может быть существенной.

Источники @Zed__Wang, Twitter* VideoCardz * заблокирован в РФ