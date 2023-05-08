Поклонникам мощных воздушных кулеров придётся ждать ещё год.

Martin Katler, Unsplash

Компания Noctua на днях обновила план выпуска продукции, есть плохие новости для поклонников мощных систем воздушного охлаждения, новую ревизию двухбашенного NH-D15 придётся ждать до 2024 года и пока без уточнений, на какой период года планируется выпуск, похоже, точно не в первом квартале. Это уже далеко не первый перенос для NH-D15, кулер планировали представить в 2022, а затем в 2023 году, теперь планы переходят на следующий год. Вместе с суперкулером ожидается выпуск новой версии 140-мм вентилятора в исполнении chromax black, вариант в фирменных цветах Noctua появится в первом квартале 2024 года.

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Что касается 2023 года, в этом квартале ожидается хаб для вентиляторов и переходник-конвертер 24 В на 12 В. В третьем квартале мы видим очень интересный анонс, а именно новое поколение кулеров для процессоров AMD Ryzen Threadripper, инсайдеры предсказывали выход новых Threadripper на базе архитектуры Zen 4 как раз-таки в сентябре, так что пока всё сходится. В четвёртом квартале Noctua планирует представить целых пять новинок: тонкий 60-мм вентилятор, мощный 40-мм на 24 В, а также три кулера в исполнении chromax black — двухбашенные NH-D12L и D9L, компактный Top Flow NH-L9x65.

Источники Noctua