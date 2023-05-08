Компания Noctua на днях обновила план выпуска продукции, есть плохие новости для поклонников мощных систем воздушного охлаждения, новую ревизию двухбашенного NH-D15 придётся ждать до 2024 года и пока без уточнений, на какой период года планируется выпуск, похоже, точно не в первом квартале. Это уже далеко не первый перенос для NH-D15, кулер планировали представить в 2022, а затем в 2023 году, теперь планы переходят на следующий год. Вместе с суперкулером ожидается выпуск новой версии 140-мм вентилятора в исполнении chromax black, вариант в фирменных цветах Noctua появится в первом квартале 2024 года.
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Что касается 2023 года, в этом квартале ожидается хаб для вентиляторов и переходник-конвертер 24 В на 12 В. В третьем квартале мы видим очень интересный анонс, а именно новое поколение кулеров для процессоров AMD Ryzen Threadripper, инсайдеры предсказывали выход новых Threadripper на базе архитектуры Zen 4 как раз-таки в сентябре, так что пока всё сходится. В четвёртом квартале Noctua планирует представить целых пять новинок: тонкий 60-мм вентилятор, мощный 40-мм на 24 В, а также три кулера в исполнении chromax black — двухбашенные NH-D12L и D9L, компактный Top Flow NH-L9x65.
- Источники
- Noctua