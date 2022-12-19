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Для AMD Ryzen Threadripper 7000 вернут Pro и базовую линейки, релиз в сентябре 2023 — инсайдер
С появлением Ryzen Threadripper 5000 компания решила выпускать только Pro версии процессоров.
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Onur Binay, Unsplash

Ранее AMD подтвердила подготовку нового поколения процессоров Ryzen Threadripper 7000 на базе архитектуры Zen 4. Серверные EPYC 9000 уже представлены, процессоры предлагают до 96 ядер, распределённых по 12 кристаллам, такие модели ожидают и среди новых Threadripper. Известный Twitter* инсайдер @g01d3nm4ng0 считает, что их выпустят в сентябре будущего года, передаёт Wccftech.

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Инсайдер даёт несколько смелых прогнозов, которые не соответствуют решениям AMD, принятым в отношении процессоров Ryzen Threadripper 5000 и будущих серий. Так в компании решили объединить две линейки процессоров, Threadripper Pro и обычные Threadripper, сосредоточившись на выпуске только более продвинутых моделей. Инсайдер же утверждает, что в будущей серии AMD вернётся к выпуску двух линеек. Модели Ryzen Threadripper Pro для рабочих станций (с суффиксом WS в обозначении), предложат 8-канальную DDR5 и 128 линий PCIe Gen5, при этом разгон поддерживаться не будет, даже памяти. Модели для высокопроизводительных настольных систем Ryzen Threadripper будут поддерживать 4-канальную DDR5 и 64 линии PCIe Gen5, разгон ядер и памяти.

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Вернуться к выпуску двух линеек процессоров, если это правда, AMD могло подтолкнуть такое решение со стороны Intel в отношении своей новой линейки процессоров для рабочих станций, считают специалисты Wccftech. По слухам, Intel представит в начале следующего года процессоры Xeon W, где будут собраны модели двух категорий: чиплетные W3000 с количеством ядер до 56, 8-канальной DDR5 и 112 линиями PCIe Gen5; монолитные W2000 — до 24 ядер, 4-канальная память и 64 линии PCIe Gen5. Что касается количества ядер AMD Ryzen Threadripper 7000, инсайдер @All_The_Watts намекает, что Pro линейка получит до 96, а базовая — до 64 ядер.

Источники
@g01d3nm4ng0 и @All_The_Watts в Twitter*
Wccftech
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#amd #процессор #amd ryzen threadripper
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