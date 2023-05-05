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ASRock регистрирует модели AMD Radeon RX 7600 8 ГБ включая новое исполнение Steel Legend
А также низкопрофильную Intel Arc A380.
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AMD подтвердила, что выпустит новые видеокарты Radeon RX 7000 среднего сегмента в этом квартале, но не уточнила модели, тем не менее, накануне в Сети появились первые надёжные намёки на скорое появление Radeon RX 7600 — компания GIGABYTE подала заявку на регистрацию нескольких вариантов в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Сегодня в базе данных регулятора заметили заявку ASRock, в данном случае компания тоже регистрирует несколько моделей RX 7600, сообщает VideoCardz:

  • ASRock Radeon RX 7600 8GB Challenger OC (RX 7600 CL 8GO)
  • ASRock Radeon RX 7600 8GB Phantom Gaming OC (RX 7600 PG 8GO)
  • ASRock Radeon RX 7600 8GB Steel Legend OC (RX 7600 SL 8GO)

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Стоит отметить, что компания впервые регистрирует видеокарту Steel Legend, ранее в этой линейке выпускались исключительно материнские платы. Также в списке присутствует представленная в прошлом месяце белая версия Radeon RX 7900 XTX Taichi White и низкопрофильная Intel Arc A380 LP.

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По слухам, Radeon RX 7600 могут представить 25 мая, видеокарта будет основана на графическом процессоре Navi 33, который предлагает до 2048 потоковых процессоров Streaming Processors, 8 ГБ памяти GDDR6 с графическим процессором будет соединять 128-битная шина.

Источники
ЕЭК
VideoCardz
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#amd #видеокарты #asrock #amd radeon #radeon rx 7000
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swr5
13:09
Да, сейчас мы будем менять архитектуру на всякий чих Хуанга. Пошел он лесом. У нас 100% рынок консолей и игры, как правило делаются не для Хуанга, а в первую очередь для консолей, а потом уже для ПК.
FSR 2 позволяет Radeon RX 7900 обеспечивать 60+ FPS при максимальных настройках RT во многих играх
Bernigan
13:06
Ну я не лицемер, и называю вещи своими именами, и уважать мне дураков, которые постоянно пишут бред не за что
RX 7900 XTX за $999 в Jedi Survivor обогнала RTX 4090 за $1 599: даже с трассировкой лучей и в 4K
swr5
13:05
7900 XTX во всех современных играх в растре (без лучей) дает не менее 60 к/с на 4K, а зачастую и намного более. Лучи это опция, а не необходимость, во многих играх от них толку нет.
FSR 2 позволяет Radeon RX 7900 обеспечивать 60+ FPS при максимальных настройках RT во многих играх
RandomXP
13:04
Во, отличный ответ. Но абсолютно оторванный от реальности. Как и архитектура RDNA3, которая прям очень даже, но в играх, заточенных под RTX сливает просто недопустимо. Вот такое можно учесть только на...
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Chimbal
13:03
Действительно, нужно поработать над описанием и примерами использования. "Почему нельзя сделать портативное оконное приложение" - Можно, и сделать простую оболочку на самом деле не сложно, но оболоче...
SD WebUI DML Neuro: Делаю универсальную сборку Stable Diffusion web UI для AMD/NVIDIA
swr5
13:00
Нет такого стандарта RTX лучи Nvidia. Современные игры не обязаны поддерживать лучи Хуанга, как некую опцию по-умолчанию, а AMD и тем более.
FSR 2 позволяет Radeon RX 7900 обеспечивать 60+ FPS при максимальных настройках RT во многих играх
Genry
12:57
А вы ссылку на Ура-Ура дайте! Или опять за мешки беритесь.
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goro
12:54
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хахахер
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