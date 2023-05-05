AMD подтвердила, что выпустит новые видеокарты Radeon RX 7000 среднего сегмента в этом квартале, но не уточнила модели, тем не менее, накануне в Сети появились первые надёжные намёки на скорое появление Radeon RX 7600 — компания GIGABYTE подала заявку на регистрацию нескольких вариантов в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Сегодня в базе данных регулятора заметили заявку ASRock, в данном случае компания тоже регистрирует несколько моделей RX 7600, сообщает VideoCardz:
- ASRock Radeon RX 7600 8GB Challenger OC (RX 7600 CL 8GO)
- ASRock Radeon RX 7600 8GB Phantom Gaming OC (RX 7600 PG 8GO)
- ASRock Radeon RX 7600 8GB Steel Legend OC (RX 7600 SL 8GO)
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Стоит отметить, что компания впервые регистрирует видеокарту Steel Legend, ранее в этой линейке выпускались исключительно материнские платы. Также в списке присутствует представленная в прошлом месяце белая версия Radeon RX 7900 XTX Taichi White и низкопрофильная Intel Arc A380 LP.
По слухам, Radeon RX 7600 могут представить 25 мая, видеокарта будет основана на графическом процессоре Navi 33, который предлагает до 2048 потоковых процессоров Streaming Processors, 8 ГБ памяти GDDR6 с графическим процессором будет соединять 128-битная шина.
- Источники
- ЕЭК
- VideoCardz