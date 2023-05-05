А также низкопрофильную Intel Arc A380.

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-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

AMD подтвердила, что выпустит новые видеокарты Radeon RX 7000 среднего сегмента в этом квартале, но не уточнила модели, тем не менее, накануне в Сети появились первые надёжные намёки на скорое появление Radeon RX 7600 — компания GIGABYTE подала заявку на регистрацию нескольких вариантов в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Сегодня в базе данных регулятора заметили заявку ASRock, в данном случае компания тоже регистрирует несколько моделей RX 7600, сообщает VideoCardz:

ASRock Radeon RX 7600 8GB Challenger OC (RX 7600 CL 8GO)

ASRock Radeon RX 7600 8GB Phantom Gaming OC (RX 7600 PG 8GO)

ASRock Radeon RX 7600 8GB Steel Legend OC (RX 7600 SL 8GO)

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Стоит отметить, что компания впервые регистрирует видеокарту Steel Legend, ранее в этой линейке выпускались исключительно материнские платы. Также в списке присутствует представленная в прошлом месяце белая версия Radeon RX 7900 XTX Taichi White и низкопрофильная Intel Arc A380 LP.

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По слухам, Radeon RX 7600 могут представить 25 мая, видеокарта будет основана на графическом процессоре Navi 33, который предлагает до 2048 потоковых процессоров Streaming Processors, 8 ГБ памяти GDDR6 с графическим процессором будет соединять 128-битная шина.

Источники ЕЭК VideoCardz