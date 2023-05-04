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Различные варианты Radeon RX 7600 и GeForce RTX 4060 Ti заметили в базе данных ЕЭК
В заявке GIGABYTE вариантов NVIDIA гораздо больше.
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В преддверии скоро выхода видеокарты среднего класса от AMD и NVIDIA начинают оставлять всё больше следов в Сети. На этот раз модели AMD Radeon RX 7600 и NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti заметили в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), регистрирует наименования компания GIGABYTE. Как обычно, стоит напомнить, что регистрация не означает, что все из этих моделей появятся в продаже, тем не менее, список позволяет понять, чего ожидать в ближайшие месяцы.

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Компания зарегистрировала две новые видеокарты AMD и похоже, что это базовые модели Radeon RX 7600 в исполнении GAMING с заводским разгоном и без него:

  • GV-R76GAMING-8GD 
  • GV-R76GAMING OC-8GD 

Вариантов NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti куда больше, список насчитывает девять позиций, среди которых присутствуют такие популярные версии GIGABYTE, как WINDFORCE, GAMING, EAGLE, AERO и AORUS:

  • GV-N406TAORUS E-8GD
  • GV-N406TAERO OC-8GD
  • GV-N406TAERO-8GD
  • GV-N406TGAMING OC-8GD
  • GV-N406TGAMING-8GD
  • GV-N406TEAGLE OC-8GD
  • GV-N406TEAGLE-8GD
  • GV-N406TWF2OC-8GD
  • GV-N406TWF2-8GD
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Судя по карточке регистрации, пока можно предположить, что AMD точно выпустит в мае или июне Radeon RX 7600. Накануне AMD подтвердила планы представить видеокарты массового сегмента в этом квартале, будет ли больше моделей, пока неизвестно. Официальные спецификации неизвестны, скорее всего, RX 7600 получит графический процессор Navi 33, до 2048 блоков Compute Unit, 8 ГБ 128-битной GDDR6. Тем временем, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti приписывают 4352 CUDA и 8 ГБ 128-битной видеопамяти.

Источники
ЕЭК
Wccftech
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#amd #nvidia #видеокарты
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Xmast
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