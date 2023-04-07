Компания ASRock накануне объявила о выпуске первой видеокарты белого цвета, основой послужила флагманская Radeon RX 7900 XTX в исполнении Taichi, которая в оригинальном исполнении отличается тёмной цветовой гаммой, сочетающей чёрный, серый и бежевый цвета. Полное наименование новой модели ASRock Radeon RX 7900 XTX Taichi White 24GB OC, печатная плата видеокарты осталась чёрной, в перламутрово-белый цвет перекрашены основные элементы системы охлаждения: бэкплейт, рамка для усиления жёсткости, фронтальный кожух и вентиляторы. В дизайне сохранены все отличительные знаки серии Taichi, подсветки изменения тоже не коснулись: вокруг центрального вентилятора RGB кольцо, на верхней грани располагается подсвеченная панель с названием серии, а на бэкплейте светится фирменный логотип.
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Видеокарте присущи все основные особенности и достоинства нового поколения Taichi. В системе охлаждения используется три вентилятора с конструкцией для формирования направленного потока воздуха, боковые и центральный вентилятор вращаются в разные стороны для снижения турбулентности воздуха, поддерживается остановка. В системе охлаждения используется девять тепловых трубок, восемь из которых плотно расположены в основании, а ещё одна используется для более эффективного охлаждения видеопамяти. Сам радиатор набран пластинами со специальной геометрией и V-образными вырезами, эти особенности должны положительно сказаться на распределении и скорости воздушного потока. Видеокарта оснащается двойным BIOS и имеет дополнительный ARGB разъём.
Стоимость белового варианта Radeon RX 7900 XTX Taichi White от ASRock не уточняется.
- Источники
- ASRock