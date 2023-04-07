Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
ASRock представила Radeon RX 7900 XTX в перламутрово-белом исполнении Taichi White
ASRock Radeon RX 7900 XTX Taichi White 24GB OC сохраняет все преимущества флагманской серии.
рекомендации
Крутая 4070 Ti Gigabyte Aorus дешево - надо брать
-20% на i9 12900 - цены в рублях падают
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3070 за 50 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Компания ASRock накануне объявила о выпуске первой видеокарты белого цвета, основой послужила флагманская Radeon RX 7900 XTX в исполнении Taichi, которая в оригинальном исполнении отличается тёмной цветовой гаммой, сочетающей чёрный, серый и бежевый цвета. Полное наименование новой модели ASRock Radeon RX 7900 XTX Taichi White 24GB OC, печатная плата видеокарты осталась чёрной, в перламутрово-белый цвет перекрашены основные элементы системы охлаждения: бэкплейт, рамка для усиления жёсткости, фронтальный кожух и вентиляторы. В дизайне сохранены все отличительные знаки серии Taichi, подсветки изменения тоже не коснулись: вокруг центрального вентилятора RGB кольцо, на верхней грани располагается подсвеченная панель с названием серии, а на бэкплейте светится фирменный логотип.

Источник: ASRock

реклама

Видеокарте присущи все основные особенности и достоинства нового поколения Taichi. В системе охлаждения используется три вентилятора с конструкцией для формирования направленного потока воздуха, боковые и центральный вентилятор вращаются в разные стороны для снижения турбулентности воздуха, поддерживается остановка. В системе охлаждения используется девять тепловых трубок, восемь из которых плотно расположены в основании, а ещё одна используется для более эффективного охлаждения видеопамяти. Сам радиатор набран пластинами со специальной геометрией и V-образными вырезами, эти особенности должны положительно сказаться на распределении и скорости воздушного потока. Видеокарта оснащается двойным BIOS и имеет дополнительный ARGB разъём.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
4090 MSI за 155тр в Ситилинке
4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Стоимость белового варианта Radeon RX 7900 XTX Taichi White от ASRock не уточняется.

Источники
ASRock
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #видеокарты #asrock #amd radeon #rdna 3
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В сети появились прогнозы производительности архитектуры AMD Zen 5
Цены Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 и Ryzen 5 7600 продолжают падать в Китае и уже ниже официальных
Samsung продолжит разработку мобильных GPU в сотрудничестве с AMD
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинские бойцы начали покидать Бахмут из-за угрозы полного окружения и ввода новых групп "Вагнера"
27
Представлена электронная книга Kobo Elipsa 2E с магнитным стилусом
1
Украинские инженеры превращают Leopard-2А4 во Франкенштейна – зачем на танк ставят советскую броню
13
В Бахмуте из-за плотного артиллерийского огня ЧВК "Вагнер" бойцы ВСУ вынуждены скрываться в подвалах
2
Шольца обвиняют в налоговом мошенничестве на сумму 30 миллиардов евро
5
Пригожин лично поработал оператором колл-центра ЧВК "Вагнер" и собеседовал кандидата
1
Украина получит 14 польских МиГов, но только не прошедших процесс модернизации по стандартам НАТО
2
Минобороны России модернизирует свои системы ПВО и ПРО до конца 2023 года
+
У Зеленского заявили, при каких обстоятельствах Украина готова к переговорам с Россией по Крыму
8
Бахмутский гарнизон ВСУ может попасть в два котла в течение трёх-четырёх недель
5
Старые модели iPhone и iPad могут потерять доступ к важным сервисам
1
Cisco утилизировала компьютерной техники на 2 000 000 000р, не желая продавать её покупателям в РФ
23
Рубль ослаб до показателей апреля 2022 года
13
Intel прекращает выпуск процессоров 11-го поколения серии Tiger Lake
+
Возле торгового центра на северо-востоке Москвы в мусорном контейнере нашли более 20 гранат
2
Собянин перенёс место строительства мечети в Москве и назвал её размеры
10
Энтузиасты создали загрузочный образ Windows 11, который помещается на DVD-диск и занимает 4 Гб ОЗУ
5
Авианосцы США и Китая синхронным курсом идут к берегам Тайваня
5
Украинские военные вынуждены выбираться из Бахмута по утопающей в грязи грунтовой дороге
2
Министр обороны Украины считает, что боевые действия могут закончиться уже в этом году
11

Популярные статьи

Цена Ryzen 5 5600 упала до минимума — собираем оптимальный компьютер для новых игр 2023 года
32
Заработок в Steam, как пассивный доход для начинающих
23
"Солнцепеки" ВДВ испепелили опорные пункты боевиков под Кременной и Угледаром
21
"Симулятор Побега от Военкомата" - обзор шедевральной игры от одного разработчика
29
Обходим блокировки в EGS и получаем бесплатно Dying Light Enhanced Edition
12
Ретроклокинг: претендент на звание самого быстрого процессора Socket 478
75
В США создают самолёт Судного дня для эвакуации президента в случае начала ядерного противостояния
11
США негодуют: Иран в ближайшие дни получит 16 истребителей Су-35 Flanker, построенных для ВВС Египта
2
О необходимости введения в России смертной казни
24
Лучшие фильмы про пещеры на мой субъективный взгляд
4

Сейчас обсуждают

Люцифер Денница
10:27
10сек
Обходим блокировки в EGS и получаем бесплатно Dying Light Enhanced Edition
Xmast
10:25
Вот вам факты https://lenta.ru/news/2021/03/22/cheap/ Китаю продается газ дешевле чем Белоруссии! Таджикистан и Казахстан не дураки отдавать свои ресурсы за копейки. И продают тому же китаю значительн...
МИД Китая призывает взять НАТО ответственность за украинский кризис
Алексей Куприянов
10:20
В Минобороне )) Склонять научитесь, а то прямо в заголовках безграмотность. Где - в Министерстве обороны. PS: зачем эти новости здесь?
В Минобороне отчитались об уничтожении первой американской БМП Bradley
geepnozeex
10:19
ну так давай уголовный кодекс отменим сразу, - он же нарушается постоянно, а значит не нужен.
О необходимости введения в России смертной казни
A_K_
10:15
Так если из бетона сделаешь, как у нас делают, так через это очко залезут.
Грабители зашли в Apple Store через ванную комнату и вынесли товаров на $500 000
Зю
10:11
Он и греется, и шумит как самолёт. Только зарядка на 330W, а счета за электричество раза в полтора выросли))) Я бы и сам что-то поприличнее на AMD хотел, но не совсем от меня зависело, зато халява.
AMD Ryzen 7 7800X3D стал самым продаваемым процессором на Amazon, обогнав Core i9-13900K
Евгения Маевская
10:07
Вот это у них подогрело, ахахахх
Cisco утилизировала компьютерной техники на 2 000 000 000р, не желая продавать её покупателям в РФ
Алексей Вобленко
10:06
Хз че там выше по цене, но рх6600 не конкурент 3060. За счёт длсс 3060 тащит и 2к картинку. Пусть и без лучей. АМД же там не светит ничего с его ФСР. Собственно весь мир это понимает и 3060 повсемест...
Почему видеокарты NVIDIA хуже, чем AMD – высокая цена, мало памяти и низкая скорость в играх
Александр Олейников
10:06
Может себе позволить )
Техобслуживание ПК на Ryzen 5 3600X - чистка, замена термопасты, последующий разгон и тестирование
Xmast
10:06
Тут противоречие. На китай наложили санкции. И он не хочет еще больше? А то пишешь что мы будем вместе. Увы мы для китая просто ресурс. Туда даже газ дешевле поставляют чем своим гражданам. И даже при...
МИД Китая призывает взять НАТО ответственность за украинский кризис
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем