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Том Хендерсон рассказал о возможных сроках выпуска новых устройств Sony и прототипов девкитов PS5Pro
Инсайдер считает, что PlayStation 5 Pro находится в разработке, но не факт, что выйдет.
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Martin Katler, Unsplash

Инсайдер Том Хендерсон на страницах ресурса Insider Gaming сообщает, что Sony разрабатывает шесть новых устройств и только об одном известно официально — настраиваемом контроллере Project Leonardo. Специалист утверждает, что в числе других устройств беспроводные наушники Project Nomad и беспроводная гарнитура Project Voyager, портативная игровая приставка Q Lite для стриминга игр с полноценной PlayStation 5. Самое интересное, Хендерсон в очередной раз подтверждает разработку PlayStation 5 Slim и Pro. На самом деле, из сказанного окончательно непонятно, будет ли PlayStation 5 Slim так называться. Ожидается, что новая версия станет меньше, изменится дизайн и появится съёмный дисковод, но в остальном это будет всё та же PlayStation 5, считает инсайдер и ожидает, что консоль выпустят в сентябре этого года.

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Существенных изменений стоит ожидать в PlayStation 5 Pro, Хендерсон уверен, что работа над продвинутой версией продолжается и первые разработчики игр получат прототипы новых комплектов в течение следующих месяцев. Тем не менее, окончательного решения о выпуске нет, проект могут отменить, видимо, всё будет зависеть от экономической обоснованности выпуска ещё более производительной версии консоли. 

Инсайдер не уточняет какие-либо технические характеристики PlayStation 5 Pro, но можно предположить, что в основе такой консоли мог бы использоваться APU на базе новых процессорной и графической архитектур AMD. Инсайдер Moore’s Law is Dead считает, что в AMD разрабатывают следующее поколение чиплетных APU с ядрами Zen 4 и улучшенной интегрированной графикой RDNA 3, которая может содержать вплоть до 40 вычислительных блоков Compute Unit. Ожидать PlayStation 5 Pro стоит не ранее 4 квартала 2024 года.

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Что касается предполагаемых сроков появления остальных устройств, Хендерсон ожидает Project Leonardo и Q Lite в 4 квартале этого года, а аудиоустройства ближе к марту 2024 года.

Источники
Insider Gaming
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#sony #playstation 5 #игровые консоли
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