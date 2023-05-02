Представители Intel неоднократно говорили, что немалая часть команды графического подразделения компании уже работает над следующими семействами видеокарт Arc под названиями Battlemage и Celestial. Подробностей не так много, в Intel не спешат с прогнозами, но отмечают, что работа над Battlemage идёт хорошо и инженерам удалось решить проблемы первого поколения. В остальном пока остаётся ориентироваться на прогнозы инсайдеров, но, как оказалось, интересные зацепки можно найти в профилях сотрудников компании, которые размещены в профессиональных социальных сетях, таких как LinkedIn*. Автор блога gamma0burst проделал внушительную работу, проанализировав информацию из профилей сотрудников различных компаний, включая Intel, и отметил некоторые из рабочих проектов, появившихся в портфолио специалистов, передаёт VideoCardz.
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В частности, сообщается, что профили нескольких инженеров содержали информацию о работе над 5-, 4- и 3-нанометровыми графическими решениями, какими именно, не уточняется, но из слухов известно, что интегрированная графика Meteor Lake может быть выполнена по 5-нм техпроцессу TSMC. Интегрированную графику специалисты в своём портфолио называют GPU Die, а дискретную Graphics IP. В профилях есть записи о разработке 3-нм дискретной графики и необозначенного 4-нм проекта. Последний, по предположениям, следующее семейство Battlemage, а 3-нм графика — Celestial. Также есть записи о 3-нм интегрированной графике, вероятно, тоже Celestial.
Ссылок на профили автор блога не приводит, большая часть информации профилей скрыта, а наименования продуктов не указаны, так что данные стоит рассматривать только как очередные слухи и догадки, дополняющие предыдущие прогнозы, в соответствии с которыми интегрированная графика Battlemage появится в процессорах Lunar Lake, а Celestial в процессорах Panther Lake, напоминает Wccftech. Какие это будут поколения, сложно сказать, ведь накануне подтвердились планы Intel по изменению брендинга с выходом процессоров Meteor Lake. Дискретные решения Battlemage ожидаются в следующем году, в этом, по слухам, может выйти пара-тройка новых моделей Alchemist Plus начального и среднего класса.
- Источники
- gamma0burst.tistory.com
- Wccftech
- VideoCardz
- * заблокирован в РФ