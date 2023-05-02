Стоит примерно столько же, сколько и обычные решения, но потребуется купить ещё и совместимый корпус.

Материнские платы с разъёмами для подключения кабелей на обратной стороне набирают популярность. Такая конструкция материнской платы позволяет собрать систему с потайной прокладкой кабелей, но потребуется покупка совместимого корпуса, но, как показывает практика, это стоит того — сборки получаются аккуратными, красивыми и воздушному потоку ничего не мешает. Производители материнских плат присоединяются к инициативе и выпускают новые решения DIY APE на рынок, так компания MSI месяцем ранее представила плату B650M APE WIFI для платформы AMD AM5, теперь плата появилась в продаже в Китае, сообщает Wccftech со ссылкой на ITHome.

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Материнская плата продаётся как отдельно, так и в составе различных комплектов с компьютерными корпусами, совместимыми с платой и позволяющими реализовать прокладку всех кабелей за задней стенкой корпуса. Только плата стоит 1349 юаней (на момент написания около 195 долларов или 15600 рублей), за эти деньги покупатель получает хорошо оснащённое решение, но без поддержки новейших интерфейсов — для видеокарт и M.2 накопителей доступен PCIe Gen4. Можно отметить наличие на задней панели двух разъёмов USB 3.2 Type-C, Gen 2x2 и просто Gen2, сеть 2,5G + Wi-Fi 6E, а также стилизованный под фрезерованный метал кожух, практически полностью закрывающий плату. Один из комплектов с корпусом ASUS A21 обойдётся в 1649…1669 юаней.