Пока новинка замечена на сайте компании в Китае.

Производители оборудования начинают выпускать больше компонентов для систем с потайной прокладкой кабелей. Похоже, что на данный момент в Китае направление активно развивается и разные новинки появляются там раньше всего, так Twitter* блогер @momomo_us заметил на региональном сайте MSI новую материнскую плату B650M APE WIFI для платформы AMD AM5.

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MSI B650M APE WIFI следует концепции DIY APE, все разъёмы расположены с обратной стороны печатной платы, к ним относятся разъёмы для подключения питания, SATA-накопителей, вентиляторов, фронтальной панели корпуса. Похоже, коннекторы для подключения модуля TPM перенеси не удалось, они остались на лицевой части платы. Большинство деталей конструкции скрыто за большими радиаторами и кожухом системы охлаждения подсистемы питания, чипсета и M.2 накопителей, которые стилизованы под фрезерованный металл. Плата выглядит строго и стильно.

MSI B650M APE WIFI предлагает один полноразмерный усиленный слот PCIe 4.0 x16 для установки видеокарт и один дополнительный PCIe 3.0 x1, два M.2 разъёма с поддержкой интерфейса PCIe 4.0 и четыре SATA. На задней панели большой ассортимент USB. Присутствует два Type-C, один из которых USB 3.2 Gen 2x2, другой просто Gen 2. В числе Type-A разъёмов три USB 3.2 Gen 2, два USB 3.2 Gen 1 и два USB 2.0. Также на задней панели расположились видеовыходы DP1.4 и HDMI, кнопки сброса и обновления BIOS, разъём Ethernet от сетевого адаптера RTL8125BG, аудиовыходы от ALC897 и разъёмы подключения антенн Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 адаптера.

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Цена платы неизвестна, стоит напомнить, что для сборки системы DIY APE требуется соответствующий корпус с необходимыми прорезями в монтажной панели.