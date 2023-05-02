Стандартная система креплений заменяется на монолитную пластину тепло-распределитель.

Syed Ali, Unsplash

Для повышения частот AMD увеличила процессорам Ryzen 7000 температурные и мощностные лимиты. Температурный лимит для базовых моделей 95°C, а для моделей 3D V-Cache — 89°C. Очевидно, чем лучше система охлаждения, тем дольше процессор может работать на более высоких частотах. Однако в конструкции новых процессоров есть неоднозначные решения, которые могут негативно сказаться на эффективности охлаждения. Предполагалось, что очень толстая тепло-распределительная крышка улучшит охлаждение за счёт распределения тепла от маленьких чиплетов по большей площади, но судя по эксперименту блогера JayzTwoCents, при меньшей толщине крышки температуры процессора гораздо ниже.

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Для достижения максимальной производительности энтузиасты скальпируют процессоры, есть мастера, которые умудряются провернуть это с помощью зубной нити и утюга. Риск повредить процессор высок, но при успехе температуры удастся снизить значительно. Немецкий энтузиаст Der8auer демонстрирует это в новом видео на своём YouTube канале, специалист разработал водоблок AM5 Mycro Direct Die Cooler для установки на скальпированный процессор. Решение позволило снизить температуру разогнанного Ryzen 9 7900X на 25°C (от 90°C до 65°C), по сравнению с типовой 280-мм жидкостной системой класса AIO, установленной на стандартный тепло-распределитель.

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Установка водоблока AM5 Mycro Direct Die Cooler потребует не только скальпирования, но и замены стандартной системы креплений на материнской плате. Крепления заменяются на монолитный блок, который фиксирует процессор и выполняет роль тепло-распределителя — только он в сочетании со стандартной системой охлаждения AIO позволяет снизить температуру более чем на 10°C. На тепло-распределитель устанавливается остальная проточная часть системы AM5 Mycro Direct Die Cooler. Решение ожидается в продаже в ближайшее время и будет стоить 100 евро за версию без RGB и 130…140 евро за версию с подсветкой, сообщает Tom's Hardware.