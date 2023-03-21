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AMD Ryzen 7000 скальпировали с помощью зубной нити и утюга
И никакие дорогостоящие инструменты не нужны.
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Толстая тепло-распределительная крышка процессоров AMD Ryzen 7000, которая в теории должна была способствовать охлаждению за счёт лучшего распределения тепла, в конечном итоге негативно сказывается на температурах. Уменьшение толщины крышки может снизить температуры, ещё более значительных результатов можно добиться после скальпирования, но этот процесс связан с большими рисками и зачастую дополнительными затратами на специализированные инструменты. Но есть умельцы, которые отлично справляются подручными средствами. Например, южнокорейский YouTube блогер 타씨햄 справился с задачей, вооружившись утюгом и зубной нитью. Видеоролик ловкого мастера заметил ресурс Tom’s Hardware.

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Зубная нить используется для разрезания герметика, которым фиксируется тепло-распределительная крышка AMD Ryzen 7000 необычной формы, напоминающей осьминога. Герметик нанесён под каждым «щупальцем», вокруг есть зазор, в который продевается зубная нить — далее решает грубая сила, мастер тянет нить на себя прорезая ей слой герметика. Операция повторяется для каждого «щупальца».

Источник: 타씨햄, YouTube
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Чтобы отделить крышку использовался утюг. Немного термопасты нанесли на процессор для улучшения теплопередачи, затем просто положили его на горячую поверхность примерно на 30 секунд, крышкой вниз, естественно. Отделился процессор от крышки подозрительно легко. Находчивости специалиста можно позавидовать, не потребовалось никаких станков и тисков, выглядит всё предельно просто.

Источники
타씨햄, YouTube
Tom's Hardware
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#amd #процессоры #amd ryzen #системы охлаждения #скальпирование
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