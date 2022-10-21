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После шлифовки крышки AMD Ryzen 9 7950X со снятием 0,8 мм металла температуры снизились на 5…6°C
А применение дорогой термопасты увеличило выигрыш до 10°C.
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Sandy Millar, Unsplash

Толстая тепло-распределительная крышка процессоров AMD Ryzen 7000, которая, как можно было предположить, поможет с распределением тепла чиплетов по большей площади, на самом деле негативно сказывает на охлаждении. Это в очередной раз доказывает исследование YouTube блогера JayzTwoCents, специалисту удалось снизить температуру процессора примерно на 5…6°C за счёт снятия с крышки слоя металла толщиной примерно 0,8 мм.

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Скальпирование процессора наиболее действенное решение, но и наиболее опасное, процессор очень легко повредить, особенно Ryzen 7000, под крышкой которого припой, а сама крышка имеет сложную форму и окружена множеством конденсаторов. Шлифовка более безопасна и, как следует из видео, довольно эффективна. Потребуется набор специальных инструментов, так JayzTwoCents воспользовался шлифовальная рамкой от специалиста Романа Der8auer Хартунга, шлифовальным станком для грубой обработки, а также стендом с ровной поверхностью и мелкозернистым шлифовальным листом для финальной обработки и выравнивая.

Финальный результат, виден небольшой перекос в верхнем правом углу
Источник: JayzTwoCents, YouTube

Сложно снять слой металла без перекосов, но шлифовальная рамка имеет специальные выступы-уровни, чтобы поверхность процессора в итоге получилась ровной и параллельной плоскости подложки, правда и это не спасло от небольшого перекоса в одном из углов.

После шлифовки ожидаемо возникли проблемы с контактом основания системы охлаждения и крышки процессора, но в случае с используемой системой охлаждения удалось отделаться снятием упорных шайб со стоек крепления. До шлифовки температура AMD Ryzen 9 7950X в тесте Cinebench R23 успевала повыситься до 94°C при тактовых частотах ядер в первом чиплете (CCD0) около 5,1 ГГц и втором чиплете (CCD1) около 5,0 ГГц. После шлифовки температура снизилась до 88…89°C, а частоты стали чуточку выше, на пару десятков мегагерц. Замена термопасты на более дорогостоящий и эффективный вариант Thermal Grizzly Kryonaut Extreme позволила снизить температуру до 84…85°C. При разгоне всех ядер до 5,4 ГГц температура в тесте повысилась до 89…90°C.

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Источник:
JayzTwoCents, YouTube
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#amd #процессоры #amd ryzen #системы охлаждения
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