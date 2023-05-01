Известны аналогичные эксперименты с RTX 3070.

С выходом новых игр владельцы видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 серии всё чаще говорят о нехватке видеопамяти, в большинстве случаев это касается 8-гиговых RTX 3060 Ti, RTX 3070 и 3070 Ti. Особенно в последних производительность графического процессора ощутимо ограничивают 8 ГБ видеопамяти, что уже наглядно показано в различных тестах. В нескольких сравнениях специалисты даже модифицировали RTX 3070, увеличивая видеопамять до 16 Гб путём перепайки чипов. Выяснилось, что аналогичное можно провернуть и с RTX 3060 на 8 ГБ — процесс можно увидеть на YouTube канале Paulo Gomes.

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Урезанная модификация оригинальной 12-гиговой RTX 3060 появилась в прошлом году, уменьшение объёма памяти, шины и пропускной способности оказали достаточно существенное влияние на производительность, приблизив RTX 3060 8 ГБ к младшей модели RTX 3050. Наверстать упущенное мастера могут с помощью паяльной станции, если конкретный экземпляр RTX 3060 8 ГБ использует полноценную печатную плату с шестью площадками для установки чипов памяти. Кроме установки самих чипов памяти, может потребоваться замена ещё нескольких компонентов и перепрошивка BIOS от оригинальной модели на 12 ГБ, сделать всё это можно только при наличии определённых навыков и дорогостоящего оборудования. В бенчмарке Unigine Superposition модификация позволила повысить итоговую оценку на 22%.