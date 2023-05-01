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Moleculo За пост начислено вознаграждение
Мастера смогли увеличить до 12 ГБ объём видеопамяти на урезанной RTX 3060 8 ГБ
Известны аналогичные эксперименты с RTX 3070.
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С выходом новых игр владельцы видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 серии всё чаще говорят о нехватке видеопамяти, в большинстве случаев это касается 8-гиговых RTX 3060 Ti, RTX 3070 и 3070 Ti. Особенно в последних производительность графического процессора ощутимо ограничивают 8 ГБ видеопамяти, что уже наглядно показано в различных тестах. В нескольких сравнениях специалисты даже модифицировали RTX 3070, увеличивая видеопамять до 16 Гб путём перепайки чипов. Выяснилось, что аналогичное можно провернуть и с RTX 3060 на 8 ГБ — процесс можно увидеть на YouTube канале Paulo Gomes.

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Урезанная модификация оригинальной 12-гиговой RTX 3060 появилась в прошлом году, уменьшение объёма памяти, шины и пропускной способности оказали достаточно существенное влияние на производительность, приблизив RTX 3060 8 ГБ к младшей модели RTX 3050. Наверстать упущенное мастера могут с помощью паяльной станции, если конкретный экземпляр RTX 3060 8 ГБ использует полноценную печатную плату с шестью площадками для установки чипов памяти. Кроме установки самих чипов памяти, может потребоваться замена ещё нескольких компонентов и перепрошивка BIOS от оригинальной модели на 12 ГБ, сделать всё это можно только при наличии определённых навыков и дорогостоящего оборудования. В бенчмарке Unigine Superposition модификация позволила повысить итоговую оценку на 22%.

Источники
Paulo Gomes, YouTube
VideoCardz
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#nvidia #видеокарты #geforce rtx 3060 #модификации
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17:14
Производительность видеокарты в большей степени зависит от производительности чипа, а не от объема памяти. Какой вообще великий смысл в этом колхозе ???
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Malfoi
17:12
доход 20к в месяц, при этом потратьте 150х8=1 200 000р и будет доход. Деньги потеряете, но доход будет.
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Полегло скорее от пьянства повального.
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Длина ствола ограничивает дальность и убойную силу. Та модификация СВЧ для охотников скорее всего.
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17:01
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MSI подтвердила, что видеокарты Nvidia RTX 4060 предлагают всего 8 ГБ видеопамяти
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